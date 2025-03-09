В воскресенье официальные российские источники заявили, что армия РФ взяла под контроль еще три населенных пункта в Курской области, которые ранее были захвачены украинскими военными. Накануне Генштаб ВСУ вслед за военными блогерами и украинскими СМИ сообщил о провальной попытке российских штурмовых групп войти в город Суджа по ветке газопровода.
ВСУ говорят о неудачной попытке спецназа РФ проникнуть в Суджу по газопроводу; Москва заявляет об успехах в Курской области
В сообщении, размещенном в телеграм-канале российского военного ведомства, идет речь об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. В течение последних двух дней Минобороны РФ также заявило, что российские военные взяли под контроль села Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.
Украинские источники эти сведения официально не подтверждали, однако на карте авторитетного украинского проекта Deep State все эти населенные пункты обозначены как находящиеся под контролем России.
О том, что российские войска проводят активную операцию в Курской области, сообщали многие журналисты и «военкоры» как в России, так и в Украине. В конце недели украинские СМИ, военкоры и Deepstate сообщили о том, что россияне сумели продвинуться в Курской области к важной трассе снабжения Сумы-Суджа с востока. Это поставило под угрозу окружения украинские войска на российской территории.
Журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал 8 марта в фейсбуке, что ситуация на Курском направлении продолжает ухудшаться. По его словам, российские войска непрерывно наносят удары по всему фронту.
По словам Бутусова, российские и северокорейские войска обладают значительным преимуществом над силами ВСУ, которые демонстрируют экстраординарный героизм и стойкость.
Бутусов подтвердил, что Россия взяла под плотный огневой контроль пути сообщения украинских военных, поэтому теперь удерживать позиции в Курской области труднее всего из всех других участков фронта.
В воскресенье российское Минобороны также опубликовало видео, на котором, как утверждается, российские дроны атакуют автоколонну украинских военных, отступающих, по версии ведомства, из занятого в августе 2024 года города Суджа.
Аналогичные сообщения ранее публиковали российские провоенные блогеры, заявляя, что накануне российские военные провели успешную операцию в Курской области, территория которой частично занята ВСУ.
Как утверждают российской блогеры, в наступлении на Суджу участвуют спецназ «Ахмат», штурмовая бригада «Ветераны», бригада «Восток» из самопровозглашенной «ДНР» и другие подразделения. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов в субботу утверждал, что на всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление.
Попытка прохода по газопроводу: что известно
В субботу вечером Генштаб ВСУ заявил: «Подразделения Десантно-штурмовых войск уничтожают российских спецназовцев, которые перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи».
Речь идет о магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, который проходит через Суджу и сейчас не действует.
По сведениям украинского Генштаба, диверсионно-штурмовые группы пытались закрепиться в окрестностях Суджи, но их вовремя обнаружили, блокируют и уничтожают. По словам украинских военных, потери россиян в районе Суджи очень большие. Генштаб ВСУ также опубликовал видео боя на своей странице в фейсбуке. На нем видно уничтожение газопровода огнем артиллерии.
В воскресенье данные о попытке прорваться по трубе в своем телеграм-канале подтвердил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Чтобы миновать вражеские дроны, мины и технику, ВС РФ воспользовались трубой магистрального газопровода, по которым раньше газ поставлялся из России через Украину в Европу», - написал Хинштейн.
«Это был серьезный шаг, - добавил Хинштейн. - Мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты».
Хинштейн утверждает, что российские военные знали все риски, но все равно шли и достигли всех целей. Каких-либо доказательств этих утверждений он не привел.
Близкий к минобороны России канал «Рыбарь», комментируя сообщение о проходе по трубе, отмечает, что активизация боевых действий в Курской области есть и успехи есть, но они даются тяжелой ценой.
Другой провоенный телеграм-канал «Северный» написал, что из-за больших потерь заход в Суджу провалился. «В этот раз ВСУ были готовы и наши ребята попали под нехилую раздачу», - говорится в сообщении.
Украинский военный блогер Мирослав Гай рассказал, что командование одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ заранее получило разведданные о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода «Прогресс».
«Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию», - говорится в заметке военного. По его словам, украинским военным удалось организовать засаду у выхода из тоннеля и разбить большую группу российских военных.
В субботу утром «Украинская правда» со ссылкой на украинского военного, который находится в Курской области, писала, что 8 марта около ста российских военнослужащих прошли по газопроводу к позициям ВСУ, но это не было неожиданностью.
Он также рассказал о попытке россиян незаметно перебросить вдоль трубы газопровода штурмовую роту. Но подтвердил, что украинские силы вовремя обнаружили штурмовиков и остановили их продвижение.
Разведданные из США
Некоторые источники сообщают, что ситуация в Курской области для ВСУ ухудшилась в том числе и из-за потери доступа Украины к разведданным США.
Американский журнал Time, ссылаясь на пять влиятельных источников в Украине и на Западе, написал, что больше всего от потери разведданных пострадали операции именно в районе Курска.
«В результате этой паузы погибли сотни украинцев», - сказал автору публикации, известному журналисту Саймону Шустеру один из украинских офицеров.
Этот человек добавил, что самая большая проблема - это моральный дух, однако решение Вашингтона прекратить обмен разведданными дает противнику преимущество на фронте.
Источник Шустера в правительстве Украины отмечает, что ВСУ испытывают проблемы не только в Курской области, но и на всей российской территории, поскольку украинские военные потеряли возможность заранее засекать приближение российской авиации.
Это влияет не только на ситуцацию на фронте, но и способность Украины отражать воздушные удары России по городам страны, сказано в публикации.