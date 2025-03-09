ВСУ говорят о неудачной попытке спецназа РФ проникнуть в Суджу по газопроводу; Москва заявляет об успехах в Курской области

«Это был серьезный шаг, - добавил Хинштейн. - Мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты».

Хинштейн утверждает, что российские военные знали все риски, но все равно шли и достигли всех целей. Каких-либо доказательств этих утверждений он не привел.

Близкий к минобороны России канал «Рыбарь», комментируя сообщение о проходе по трубе, отмечает, что активизация боевых действий в Курской области есть и успехи есть, но они даются тяжелой ценой.

Другой провоенный телеграм-канал «Северный» написал, что из-за больших потерь заход в Суджу провалился. «В этот раз ВСУ были готовы и наши ребята попали под нехилую раздачу», - говорится в сообщении.

Украинский военный блогер Мирослав Гай рассказал, что командование одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ заранее получило разведданные о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода «Прогресс».

«Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию», - говорится в заметке военного. По его словам, украинским военным удалось организовать засаду у выхода из тоннеля и разбить большую группу российских военных.