Исследование: более половины эстонских водителей постоянно испытывают судьбу

Хотя общее количество случаев использования телефона во время вождения снижается, частота пользования им снова растет.

Транспортный департамент начал информационную кампанию о посторонних действиях, сосредоточив внимание на проблеме отвлечения внимания водителей во время дорожного движения. Кампания «Потерпите! За рулем смотрите на дорогу, а не в телефон» призывает водителей полностью сосредоточиться на дорожной обстановке и избегать разговоров по телефону, которые снижают способность водителя реагировать и подвергают опасности всех участников дорожного движения.

Цель кампании - привлечь внимание к тому факту, что любая посторонняя активность во время вождения - будь то разговор по телефону, настройка GPS или прием пищи - увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

В прошлом году произошло не менее 11 серьезных ДТП, где одним из факторов риска было занятие посторонними видами деятельности во время вождения.

«Водители, не обращающие внимания, склонны превышать скорость, у них замедленная реакция и недостаток информации о дорожной обстановке. Все это увеличивает риск ДТП», - сказала Мария Пашкевич, руководитель отдела безопасности дорожного движения Транспортного департамента.

Статистика показывает, что, хотя использование телефона во время вождения несколько сократилось, 60% водителей по-прежнему разговаривают по своим мобильным телефонам во время вождения, а 16% из них - часто. Чаще всего телефон используется для ответа на звонки (94%), звонков членам семьи (74%) и звонков по работе (61%). Однако исследования подтверждают, что использование системы громкой связи небезопасно с точки зрения безопасности дорожного движения: она отвлекает водителя и снижает способность быстро реагировать на неожиданные ситуации.

За последние 12 месяцев 22% водителей оказались в опасной дорожной ситуации из-за посторонних занятий во время вождения. Основными отвлекающими факторами были общение с попутчиками, использование навигационных устройств, разговор по телефону и общение с детьми.