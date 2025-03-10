Клэбо – абсолютный чемпион: рекордный успех и крупный приз

За каждую победу на ЧМ Международная федерация лыжного спорта (FIS) выплачивает призовые в размере 24 000 швейцарских франков (около 25 138 евро). Клэбо выиграл четыре индивидуальные гонки – спринт свободным стилем, классическую «десятку», 20 км с лыжным переходом и 50 км свободным стилем с общего старта. Таким образом, его успех принес ему не только славу, но и внушительное денежное вознаграждение.

На командных соревнованиях призовые пришлось разделить с товарищами по сборной. В парном спринте Клэбо поделил награду с Эриком Вальнесом – каждому досталось по 12 569 евро. В эстафете 4×7,5 км, где Клэбо выступал вместе с Вальнесом, Мартином Левстремом Нюенгетом и Харальдом Эстбергом Амундсеном, каждому участнику команды полагалось по 6285 евро.

В общей сложности на чемпионате мира Клэбо заработал 119 406 евро. Кроме того, к этой сумме добавятся премии от национальной федерации и личных спонсоров.

Клэбо завоевал уже 15 золотых медалей на чемпионатах мира – это рекорд среди мужчин. Среди женщин больше титулов только у Марит Бьорген, на счету которой 18 побед. В следующем году спортсмена ждет Олимпиада, где он уже выигрывал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В текущем сезоне Кубка мира норвежец заработал 220 700 швейцарских франков (около 231 167 евро). Общий доход Клэбо за этот сезон составляет 350 573 евро.