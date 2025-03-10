Елена Вяльбе высказалась о Клэбо, выигравшем шесть золотых медалей: мы знаем, почему он смог это сделать

28-летний Клэбо в Тронхейме одержал победу во всех возможных дисциплинах – от спринта до гонки на 50 км свободным стилем.

Бывшая знаменитая лыжница Вяльбе уверена, что Клэбо не смог бы выиграть шесть золотых медалей, если бы сборной России разрешили выступать в Тронхейме. Как известно, российские спортсмены отстранены от международных соревнований с 2022 года – после начала полномасштабной войны в Украине.

«Но какой смысл вообще об этом говорить? – заявила Вяльбе в комментарии российскому государственному агентству ТАСС. – Он пишет свою историю. Так сложилась его судьба, а наша (российская – прим. ред.) – по-другому. Не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать его величие».

Она продолжила: «Клэбо в любом случае – чемпион мира. Это не его вина, что сборную России не допустили до чемпионата».

Вяльбе сама завоевала пять золотых медалей на ЧМ-1997 в Тронхейме, победив во всех возможных гонках. «Неправильно говорить, что Клэбо побил мой рекорд. Он – мужчина, я – женщина. Он пишет свою историю, я писала свою. Тогда в программе было пять гонок, теперь шесть», – отметила она.