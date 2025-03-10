Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала понять, что норвежская суперзвезда Йоханнес Хесфлот Клэбо не смог бы завоевать все золотые медали чемпионата мира, если бы на турнире выступали российские спортсмены.
Елена Вяльбе высказалась о Клэбо, выигравшем шесть золотых медалей: мы знаем, почему он смог это сделать
28-летний Клэбо в Тронхейме одержал победу во всех возможных дисциплинах – от спринта до гонки на 50 км свободным стилем.
Бывшая знаменитая лыжница Вяльбе уверена, что Клэбо не смог бы выиграть шесть золотых медалей, если бы сборной России разрешили выступать в Тронхейме. Как известно, российские спортсмены отстранены от международных соревнований с 2022 года – после начала полномасштабной войны в Украине.
«Но какой смысл вообще об этом говорить? – заявила Вяльбе в комментарии российскому государственному агентству ТАСС. – Он пишет свою историю. Так сложилась его судьба, а наша (российская – прим. ред.) – по-другому. Не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать его величие».
Она продолжила: «Клэбо в любом случае – чемпион мира. Это не его вина, что сборную России не допустили до чемпионата».
Вяльбе сама завоевала пять золотых медалей на ЧМ-1997 в Тронхейме, победив во всех возможных гонках. «Неправильно говорить, что Клэбо побил мой рекорд. Он – мужчина, я – женщина. Он пишет свою историю, я писала свою. Тогда в программе было пять гонок, теперь шесть», – отметила она.