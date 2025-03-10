Официально украинские власти на данный момент не говорят о такой возможности, скорее даже она отрицается, но это не значит, что она не рассматривается. Украина неоднократно вспоминала Будапештский меморандум. Например, на состоявшейся в декабре встрече министров иностранных дел стран НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига помахал зеленой папкой с копией Будапештского меморандума. «Этот документ не смог защитить Украину и трансатлантическую безопасность», - сказал он.

Подводная лодка Le Terrible ВМС Франции, которая также обладает ядерным потенциалом. Один из козырей французов - ядерное оружие, применяемое с подводных лодок. Фото: Charles Platiau

В то же время аналогичные инициативы можно увидеть и в украинском обществе. Через день после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме украинцы уже собрали 27 млн гривен в рамках гражданской инициативы после призыва одного бизнесмена к ядерному вооружению. Однако в отношении этой инициативы неясно, будут ли вообще в конечном итоге пожертвованы эти деньги и куда именно. Но это показывает, что среди украинцев есть представление о необходимости ядерного оружия, потому что они чувствуют, что Америка их предала.