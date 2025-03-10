По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии в целом была 9071 вакантная должность, что примерно на 1,4% меньше, чем в тот же период годом ранее. По инициативе работодателя в этот период было уволено 6705 человек.
Узнайте, в каких сферах было зафиксировано больше всего увольнений
В четвертом квартале общее число вакантных и занятых должностей было чуть ниже 599 000.
«Больше всего вакантных должностей было в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения (1277). При этом больше всего занятых должностей было в обрабатывающей промышленности (98 898)», — сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Доля вакантных должностей составила 1,5% от общего числа должностей. Помимо сферы государственного управления, больше всего вакансий было в сферах информации и связи (1205), торговли (1187) и образования (1120).
Наибольшее число уволенных было в сфере оптовой и розничной торговли
На работу в этот период было принято 34 259 человек. «По сравнению с тем же периодом прошлого года на работу было принято более чем на 2100 человек меньше», - пояснила аналитик.
Число уволенных по инициативе работодателя людей (6705) было на 451 человека меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Число уволенных таким образом людей составило примерно 16% от всех уволенных.
«Если рассматривать всех уволенных в этот период, то в четвертом квартале 2024 года больше всего их было в сфере оптовой и розничной торговли (6550 работников)», - добавила Саагпакк.
По количеству принятых на работу людей лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также административной деятельности и дополнительных услуг в данной области.
Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с четвертым кварталом 2023 года примерно на 6%.
Больше всего вакантных должностей в четвертом квартале 2024 года было в Харьюском (75,7% от всех вакантных должностей) и Тартуском (11,6%) уездах. Больше всего занятых должностей в последнем квартале прошлого года также было в Харьюском (55,9% от всех занятых должностей) и Тартуском (11,2%) уездах. Далее следовали Пярнуский (4,6%) и Ида-Вируский (2,8%) уезды.
Для определения числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Департамент статистики собирает данные о числе вакантных должностей в рамках исследования «Заработная плата и рабочая сила».
Вакантная должность — созданная, вакантная или освободившаяся после увольнения должность, для заполнения которой работодатель активно ищет нового работника и готов прилагать для этого усилия и в дальнейшем, при этом работодатель планирует заполнить должность немедленно или в течение определенного времени.
Число вакантных должностей — это средний квартальный показатель, рассчитанный на основе данных за три месяца. Для расчета используются данные по состоянию на конец месяца.
Доля вакантных должностей — доля вакантных должностей от общего числа должностей.
Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.