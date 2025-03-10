Норвежские прыгуны с трамплина заговорили после скандала

В субботу в Норвегии прошли соревнования по прыжкам с большого трамплина (HS138), которые изначально сложились удачно для хозяев: Мариус Линдвик завоевал серебро, а Йоханн Андре Форфанг финишировал четвертым. Однако радость оказалась недолгой – результаты обоих спортсменов аннулировали из-за несоответствия их комбинезонов правилам.

Подобные нарушения в прыжках на лыжах встречаются нередко, но этот случай оказался особенным. Сборные Польши, Австрии и Словении подали совместный протест после того, как в интернете появилось видео, на котором, как утверждается, члены норвежской команды перешивали костюмы своих спортсменов.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила протест. Однако поляки и австрийцы не успокоились и спустя некоторое время подали новую жалобу. В ходе дополнительной проверки FIS установила, что комбинезоны Форфанга и Линдвика действительно не соответствовали правилам.

Спортивный директор норвежской сборной по прыжкам с трамплина Ян-Эрик Альбу признал факт нарушения. Когда разразился скандал, главный тренер команды Магнус Бревиг исчез.

«Мы оба потрясены. Никто из нас никогда бы осознанно не прыгал в комбинезонах, не соответствующих правилам. Никогда», – заявили они в совместном обращении норвежскому телеканалу, добавив, что также несут ответственность за исправность экипировки.

«Мы всегда доверяли команде, которая работает над снаряжением, – и они всегда очень старались ради того, чтобы разработать конкурентоспособное снаряжение. Как спортсмены, мы отвечаем за то, чтобы костюм подходил по правилам, но у нас не было практики проверять работу технического персонала, например в отношении швов.

«Мы должны извлечь урок из этого случая. Теперь мы хотим полной прозрачности в отношении того, что произошло, и ожидаем беседы с представителями FIS».