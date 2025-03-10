Департамент транспорта: на дорогах может быть скользко из-за инея

Рано утром поверхность главных и второстепенных шоссе была сухая или слегка влажная, а вот в северо-восточной части Эстонии местами идут дожди и на дорогах мокро. Температура в северной и центральной Эстонии плюсовая, в остальных регионах немного ниже нуля. На дорогах на Сааремаа местами может встречаться иней.