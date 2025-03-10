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Департамент транспорта: на дорогах может быть скользко из-за инея

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.
Скользкая дорога. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Департамент транспорта предупреждает, что в понедельник утром местами на дорогах может быть скользко из-за инея.

Рано утром поверхность главных и второстепенных шоссе была сухая или слегка влажная, а вот в северо-восточной части Эстонии местами идут дожди и на дорогах мокро. Температура в северной и центральной Эстонии плюсовая, в остальных регионах немного ниже нуля. На дорогах на Сааремаа местами может встречаться иней.

Днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха - 6-12 градусов тепла.

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