Департамент транспорта предупреждает, что в понедельник утром местами на дорогах может быть скользко из-за инея.
Департамент транспорта: на дорогах может быть скользко из-за инея
Рано утром поверхность главных и второстепенных шоссе была сухая или слегка влажная, а вот в северо-восточной части Эстонии местами идут дожди и на дорогах мокро. Температура в северной и центральной Эстонии плюсовая, в остальных регионах немного ниже нуля. На дорогах на Сааремаа местами может встречаться иней.
Днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха - 6-12 градусов тепла.