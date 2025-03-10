Горлова обвиняли в том, что 18 августа 2024 года в ходе трансляции в социальной сети TikTok, направленной на широкую аудиторию, он публично демонстрировал символ, связанный с актом агрессии и геноцидом, - элемент герба Российской Федерации.

Во время беседы с другим человеком, с которым обсуждалось присоединение оккупированных территорий Украины к Российской Федерации, Горлов оправдывал эти действия. В качестве фона для трансляции он использовал флаг футбольного клуба «Спартак» (Москва), на котором отчетливо был виден двуглавый золотой орел - элемент герба РФ, а поверх него располагалась эмблема самого клуба. Двуглавый орел был хорошо различим и безусловно узнаваем.

За этот поступок суд назначил Константину Горлову штраф в размере 800 евро. Расходы на защиту он обязан оплатить самостоятельно.

Суд прекратил разбирательство по двум эпизодам из-за отсутствия состава правонарушения. Было установлено, что два изображения и видео с музыкальным сопровождением, упомянутые в обвинении, не могут быть расценены как оправдание или поддержка акта агрессии и геноцида.

Кроме того, суд пояснил, что публикация материалов дела без разрешения суда запрещена. В связи с этим Константину Горлову предписано немедленно удалить пост, содержащий свидетельские показания.

Решение суда не вступило в силу. Стороны имеют право подать апелляцию в Таллиннский окружной суд в течение 15 дней.