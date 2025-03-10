Осиновский связал возможный развал правительства с низким рейтингом Партии реформ

«Упреки, которые мы услышали от партнеров по коалиции, неискренни. Если речь идет о каком-то бюрократическом микронюансе, который якобы застопорил эстонское государство, это, конечно, нельзя воспринимать серьезно. В случае с некоторыми решениями не хватало как качества, так и скорости их принятия, но в этом нельзя винить социал-демократов. Наоборот, в некоторых вопросах [в этом виновата] партия Маргуса Цахкна («Ээсти 200» - ред.)», - сказал Осиновский в понедельник в утреннем эфире телеканала ETV.