По мнению мэра Таллинна и заместителя председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, критика соцдемов со стороны их партнеров по правительственной коалиции является неискренней игрой на публику, вызванной низким рейтингом возглавляющей правительство Партии реформ, пишет Rus.ERR.
Осиновский связал возможный развал правительства с низким рейтингом Партии реформ
«Упреки, которые мы услышали от партнеров по коалиции, неискренни. Если речь идет о каком-то бюрократическом микронюансе, который якобы застопорил эстонское государство, это, конечно, нельзя воспринимать серьезно. В случае с некоторыми решениями не хватало как качества, так и скорости их принятия, но в этом нельзя винить социал-демократов. Наоборот, в некоторых вопросах [в этом виновата] партия Маргуса Цахкна («Ээсти 200» - ред.)», - сказал Осиновский в понедельник в утреннем эфире телеканала ETV.
Читайте подробнее на ERR.