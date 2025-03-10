Что делать, если вам не выплатили зарплату? Отвечает Трудовая инспекция

Что делать, если работодатель не выполняет свои обязательства?

Первый шаг - обратиться к работодателю, желательно в письменной форме, и потребовать прекратить нарушение обязательств. В данном случае, выплатить вам ваши заработанные деньги.

Если работодатель задерживает выплату зарплаты, работник имеет право потребовать уплату пени за просрочку платежа. Здесь можно рассчитать проценты за просрочку платежа.

Если работодатель продолжает нарушать свои обязательства несмотря на ваши письменные заявления, вы имеете право обратиться в комиссию по трудовым спорам с требованием о взыскании невыплаченной зарплаты. Кстати, работник имеете право требовать невыплаченную заработную плату в течение трех лет со дня, когда она должна была быть выплачена.

Если задержка с выплатой заработной платы становится существенной, это может в определенных случаях привести к расторжению трудового договора в чрезвычайном порядке. Более подробную информацию о расторжении трудового договора по инициативе работника можно найти здесь.

Как обратиться в комиссию по трудовым спорам:

Чтобы обратиться в комиссию по трудовым спорам, вам необходимо заполнить заявление на эстонском языке. Общение и заседания также происходят на эстонском языке - если сотрудник не говорит по-эстонски, он должен найти того, кто говорит. Это может быть друг, знакомый или родственник.

Все финансовые требования должны быть указаны в заявлении в виде общей суммы, а также должен быть представлен расчет.

В заявлении также должны быть описаны обстоятельства, лежащие в основе иска. Вы можете написать там свое собственное объяснение, которое должно быть связано с подтверждающими документами: например, трудовой договор, график работы, выписка из банковского счета, переписка и т.д.

Все доказательства должны быть представлены на эстонском языке или переведены на эстонский язык. Если у работника нет доступа к необходимым документам, в заявлении можно указать, какие именно документы работник запрашивает у другой стороны.

Обратиться в комиссию по трудовым спорам можно лично или через представителя; заявление может быть подписано представителем только при наличии документа, удостоверяющего право представительства, т. е. доверенности.

Электронное заявление можно подписать цифровой подписью и отправить на адрес электронной почты: avaldused.tvk@ti.ee

Форму заявления можно найти на сайте Трудовой инспекции.