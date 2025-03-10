ВОЗМОЖНЫЙ РАСПАД КОАЛИЦИИ Политологи: у Михала нет хороших вариантов, стоит выбор между плохим и менее плохим

По мнению политолога Рейна Тоомла, распад коалиции примерно через два года после ее создания - это нормально. Он добавил, что в истории не так много примеров коалиций, которые просуществовали бы дольше. «Скажем так, таких примеров сколько-то все же имеется, но это скорее исключения. Правило таково, что где-то посередине - иногда раньше, иногда позже - цикла после выборов сложившийся избирательный альянс начинает распадаться», - сказал он.