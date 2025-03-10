Водителя загоревшегося во время движения автомобиля пришлось отвезти в больницу

7 марта в 15:08 поступило сообщение, что в селе Эраствере в волости Канепи загорелась баня. Людей в здании не было. К моменту прибытия спасателей пламя уже выбивалось из-под крыши старой бани, топившейся «по-черному». Пожар был ликвидирован к 16:12. Работы по тушению выполняли профессиональные спасатели из Отепя и Выру, а также волонтеры-спасатели из Саверна.