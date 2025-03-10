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Водителя загоревшегося во время движения автомобиля пришлось отвезти в больницу

Перевод: Павел Соболев
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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

В Пыльвамаа за выходные произошло несколько инцидентов, потребовавших вмешательства спасателей. В волости Канепи загорелась баня, в волости Ряпина енотовидная собака упала в пруд, в волости Пыльва загорелся автомобиль во время движения.

7 марта в 15:08 поступило сообщение, что в селе Эраствере в волости Канепи загорелась баня. Людей в здании не было. К моменту прибытия спасателей пламя уже выбивалось из-под крыши старой бани, топившейся «по-черному». Пожар был ликвидирован к 16:12. Работы по тушению выполняли профессиональные спасатели из Отепя и Выру, а также волонтеры-спасатели из Саверна.

9 марта в 14:09 спасатели были вызваны в деревню Райгла в волости Ряпина, где енотовидная собака упала в искусственный пруд и не могда оттуда выбраться. Спасатели вместе с местными жителями вытащили дикое животное из пруда и выпустили его в природу.

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