Спецкомиссия обсудит нестабильную ситуацию на топливном рынке Эстонии

Эстония установила цель к 2030 году увеличить долю возобновляемой энергии в транспортном топливе до 29% (в настоящий момент – 7,5 %). Повышение требований по возобновляемой энергии означает для продавцов топлива увеличение обязанности по добавлению биотоплива. Департамент конкуренции проанализировал рынок топлива в Эстонии и пришел к выводу, что эстонская система выполнения требований по биотопливу – сложная и раздробленная.

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, в последние годы довольно остро встал вопрос о функционировании государственного надзора на рынке топлива.

«Повышение требований к биотопливу напрямую влияет на весь рынок топлива и на конечного потребителя, для которого цена на топливо продолжает расти. В ходе рассмотрения нарушений, связанных с биотопливом, выяснилось: у нас нет уверенности в том, что нынешняя практика осуществления государственного надзора является достаточной для обеспечения справедливого и стабильного рынка топлива», – сказал Рейнсалу.

На открытое заседание приглашены государственный контролер Янар Холм; вице-канцлер Министерства климата по вопросам энергетики Яанус Уйга; руководитель отдела энергетики Министерства климата Рейн Вакс; заместитель генерального директора Департамента окружающей среды по вопросам надзора Олав Аварсалу; заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента по вопросам налогов Райли Роозимаа; генеральный директор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ и член правления Эстонского общества транспортного топлива Алан Вахт.