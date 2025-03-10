Спасатели вытащили из ледяной реки человека в критическом состоянии

В 00:46 экстренные службы получили вызов из деревни Крей (волость Козе), где полиция нуждалась в помощи в поисках пропавшего человека. На место немедленно выехали спасатели из Козе и Нымме.

Поиск осложнялся ночной темнотой и сложным рельефом местности. Для обнаружения пропавшего использовали тепловизионные дроны и внедорожную технику. Лишь около 2:30 ночи удалось установить контакт с пострадавшим через мобильное приложение. Он сообщил, что упал в реку и находится в воде.

Спасатели сразу начали искать пострадавшего вдоль реки Куйвайыги, ведь каждая минута была на счету - в ледяной воде человек мог быстро замерзнуть. С помощью геолокации удалось определить его примерное местонахождение.

Наконец, в 5:17 утра спасатели нашли мужчину в состоянии сильного переохлаждения. Они укутали его в теплое одеяло и на квадроцикле отвезли к машине скорой помощи. Медики немедленно доставили его в больницу, где врачи оценили его состояние.