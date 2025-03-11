Малый бизнес в Нарве: выживать все труднее, половина фирм не платит налоги

Акционерных обществ, требующих минимальный уставный капитал в размере 25 000 евро, в Нарве зарегистрировано всего 23. Это в основном предприятия среднего или крупного размера, составляющие лишь 0,5% от всех предприятий города.

И в целом в 2024 году в Нарве на 1000 жителей приходилось 48 активных предприятий, тогда как в среднем по Эстонии этот показатель составлял 115, то есть это более чем в два раза выше.

Свободные ниши для инвесторов

Такая низкая предпринимательская активность в уезде может свидетельствовать о сложных условиях для начала бизнеса и недостаточной мотивации к предпринимательству.

«С одной стороны это плохо, но в то же время низкая активность местного населения может рассматриваться как возможность для инвесторов, так как невысокая конкуренция оставляет пространство для новых бизнес-моделей и незанятых ниш», - выражает надежду Смирнова.

Заведующая Службой предпринимательства и защиты прав потребителей Департамента развития и экономики Нарвы Ольга Смирнова: «Мы надеемся, что новые, улучшенные условия поддержки предпринимательства в Нарве начнут действовать в городе уже к началу этого лета». Фото: Личный архив Ольги Смирновой

Что же мешает развивать предпринимательство в нашем регионе? «Эта тема у нас обсуждается уже давно и активно, - утверждает Смирнова. - Многие эксперты заявляют, что предпринимательскую жилку, предприимчивость следует воспитывать в людях чуть ли не с детского сада. И активно продолжать это делать в школах; хорошим примером являются так называемые ученические фирмы. Именно из них очень часто вырастают очень интересные стартапы, активно развивающиеся малые фирмы».

Психологическая инерция региона?