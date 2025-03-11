Малый бизнес в приграничном городе переживает нелегкие времена: многие фирмы закрываются из-за удорожания коммунальных услуг, роста налогов и снижения числа иностранных туристов - покупателей сувениров и рукоделия. Власти Нарвы силятся помогать привлечением средств разных фондов, за счет которых возможна поддержка местных предпринимателей.
Малый бизнес в Нарве: выживать все труднее, половина фирм не платит налоги
Давно известно, что малый и средний бизнес являются основой развития социально-экономических систем стран с рыночной экономикой. Вовлечение в деятельность большой части населения страны путем открытия ими собственного дела благоприятно сказывается на развитии национальной экономики.
Экономисты называют малый бизнес даже «локомотивом» экономических процессов, которые сегодня протекают в экономике, и основой ее устойчивого развития.
Где тонко, там и рвется
В то же время, как известно, принцип слабейшего звена является одним из основных в управлении и организации любых процессов, в том числе и в экономике. В его основе лежит понимание, что качество и эффективность системы в целом определяются ее самым слабым звеном. Именно оно становится узким местом, лимитирующем достижение целей и успешность всей системы в целом.
Дела не так плохи, как кажется; они гораздо хуже
С прискорбием следует признать, что сегодня в Ида-Вирумаа та самая основа экономики как раз и является ее слабейшим звеном. На фоне очевидных общегосударственных нынешних экономических проблем ситуация с активностью малого и среднего бизнеса в уезде выглядит еще более удручающей.
Ярким примером того, какой не должна быть ситуация в Ида-Вирумаа, является Нарва. По состоянию на 18 января 2025 года в сравнении с прошлым годом общее количество зарегистрированных в Нарве предприятий уменьшилось на 169, и теперь всего их в Коммерческом регистре числится 4520.
Но заведующая Службой предпринимательства и защиты прав потребителей Департамента развития и экономики Нарвы Ольга Смирнова говорит, что хотя эта цифра и кажется довольно большой, фактически активно действующих предприятий в Нарве гораздо меньше.
«Дело в том, что многие фирмы, хотя и зарегистрированы, но не ведут никакой хозяйственной деятельности, - поясняет Смирнова. - Более того, данные и по действующим нарвским предприятиям, полученные из двух разных источников, существенно различаются, причем не в пользу развития предпринимательской активности в городе».
Действительно, согласно данным Департамента статистики, в 2024 году в Нарве активных предприятий насчитывалось 2538, то есть всего половина от всех местных фирм, находящихся в Коммерческом регистре.
«Но если посмотреть данные по нарвским предприятиям в Налогово-таможенного департаменте, то в Нарве на самом деле платят налоги всего 1442 фирмы - по сути почти в два раза меньше, чем указывает Департамент статистики, - отмечает заведующая Службой предпринимательства и защиты прав потребителей Нарвы. - Возможно, часть предприятий хотя и действуют, но по каким-то причинам налоги они не платят - может быть, из-за малого оборота, льгот или еще чего-то».
Печальный показатель Нарвы
При этом важно знать, что подавляющее большинство фирм Нарвы - это микро- и малые предприятия, причем из них 75% (3378) зарегистрированы в форме OÜ, то есть общества с ограниченной ответственностью. Далее примерно 16% - это FIE (физические лица-предприниматели), и 5,8% составляют TÜ (паевые товарищества).
В городе действует всего два крупных предприятия: OÜ Fortaco Estonia, где, по данным Налогово-таможенного департамента, работает 774 человека, и AS Hanza Mechanics Narva, на котором занято 256 человек.
Прочие местные крупные работодатели для нарвитян, такие как AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, OÜ Maxima Eesti и OÜ Aquaphor International, зарегистрированы в других городах Эстонии и не учитываются в статистике предпринимательства Нарвы.
Акционерных обществ, требующих минимальный уставный капитал в размере 25 000 евро, в Нарве зарегистрировано всего 23. Это в основном предприятия среднего или крупного размера, составляющие лишь 0,5% от всех предприятий города.
И в целом в 2024 году в Нарве на 1000 жителей приходилось 48 активных предприятий, тогда как в среднем по Эстонии этот показатель составлял 115, то есть это более чем в два раза выше.
Свободные ниши для инвесторов
Такая низкая предпринимательская активность в уезде может свидетельствовать о сложных условиях для начала бизнеса и недостаточной мотивации к предпринимательству.
«С одной стороны это плохо, но в то же время низкая активность местного населения может рассматриваться как возможность для инвесторов, так как невысокая конкуренция оставляет пространство для новых бизнес-моделей и незанятых ниш», - выражает надежду Смирнова.
Что же мешает развивать предпринимательство в нашем регионе? «Эта тема у нас обсуждается уже давно и активно, - утверждает Смирнова. - Многие эксперты заявляют, что предпринимательскую жилку, предприимчивость следует воспитывать в людях чуть ли не с детского сада. И активно продолжать это делать в школах; хорошим примером являются так называемые ученические фирмы. Именно из них очень часто вырастают очень интересные стартапы, активно развивающиеся малые фирмы».
Психологическая инерция региона?
А тормозящим фактором, по ее словам, специалисты называют тот факт, что исторически в Ида-Вирумаа работало много больших промышленных предприятий, на которых трудилось огромное количество наемных работников. Ведь наличие гарантированного дохода на стабильном рабочем месте никак не приучает развивать предприимчивость. «И эта привычка, психологическая инерция, похоже, до сих пор сильна у местного населения, потому что ситуация не очень меняется из года в год», - делает вывод Смирнова.
Основные сферы предпринимательской деятельности в Нарве - это торговля, услуги и строительство, в этих направлениях работают почти 700 предприятий города.
По мнению Смирновой, в том, что в Нарве слабо развиты сферы культуры, досуга и образования, кроется огромный потенциал для развития. «Небольшое количество предприятий в этих областях создает благодатную почву для тех, кто готов внедрять новые идеи и развивать данные направления», - считает она.
Без поддержки не выжить
Также перспективным направлением в Нарве считается творческое предпринимательство, причем поддержку в этом направлении предлагают много разных фондов.
В то же время каждый из девяти опрошенных автором этой статьи предпринимателей Нарвы, свернувших свою деятельность, назвал одни и те же причины своего ухода из малого бизнеса. Это - постоянное повышение стоимости коммунальных услуг, удушающий рост государственных налогов и резкое снижение числа иностранных туристов, как основных покупателей сувениров и рукоделия.
Что делает для поддержки предпринимательства город Нарва?
По словам Смирновой, здесь надо помнить, что предпринимательство, как таковое, не является задачей местного самоуправления. Законодательство Эстонии не вменяет это в обязанности муниципалитетов.
«Тем не менее, Нарва делает довольно много по собственной инициативе, в городе разработаны свои меры поддержки для фирм и некоммерческих учреждений», - отметила Смирнова.
В городе также организуются самые различные мероприятия для предпринимателей. Нарва принимает активное участие в проектах, чтобы привлекать средства различных фондов, за счет которых возможна поддержка нарвских предпринимателей.
Сейчас в Нарве действует несколько городских мер такой поддержки. Например, для начинающих предпринимателей, а также есть поддержка проектов некоммерческих организаций. В настоящее время город проводит серьезную работу по повышению их эффективности.
Эти меры были разработаны довольно давно, около 20 лет назад, и существенно в них ничего не менялось. И с учетом требования времени Нарва в декабре прошлого года заказала анализ этих мер поддержки у консультационной фирмы BDA Consulting OÜ. В феврале 2025 года в Нарве прошли обсуждения в разных целевых группах вместе с предпринимателями, как действующими, так и находящимися на этапе бизнес-идеи, представителями некоммерческих организаций.
«Мы получили очень хорошую обратную связь о действующих мерах поддержки и собрали предложения по повышению эффективности городских мер поддержки в соответствии с целями развития Нарвы», - сообщила Смирнова.
По информации Департамента развития и экономики Нарвы, результаты своей работы BDA Consulting OÜ должна предоставить к концу апреля. Потом новые порядки и/или изменения в существующих должны быть приняты горуправой и горсобранием.
«Мы надеемся, что новые, улучшенные условия поддержки предпринимательства в Нарве начнут действовать в городе уже к началу этого лета», - подчеркнула Смирнова.