После анализа государственной помощи RMK министерства решили больше не расследовать секретные договоры на продажу древесины. В то же время Государственный контроль раскритиковал упущение в оценке ущерба, нанесенного другим компаниям. Этот вопрос снова поднимут в понедельник, 10 марта, на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией.
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Госконтроль и специальная комиссия поражены: секретные сделки RMK просто заметут под ковер?!
Согласно заявлению Министерства климата, два независимых анализа подтвердили соответствие заключенных договоров действующим требованиям. «Поэтому мы не считаем необходимым заказывать дополнительные юридические оценки, и государство не видит смысла тратить больше денег на дальнейшее расследование этого вопроса», - сообщил советник по коммуникациям Министерства климата Мартин Альтрая.