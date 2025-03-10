Госконтроль и специальная комиссия поражены: секретные сделки RMK просто заметут под ковер?!

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, которая 21 октября обсуждала проблемы долгосрочных договоров Центра управления государственными лесами (RMK), соберется вновь 10 марта, поскольку проведенный по заказу RMK анализ государственной помощи не учел важную информацию.

После анализа государственной помощи RMK министерства решили больше не расследовать секретные договоры на продажу древесины. В то же время Государственный контроль раскритиковал упущение в оценке ущерба, нанесенного другим компаниям. Этот вопрос снова поднимут в понедельник, 10 марта, на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией.