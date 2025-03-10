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Госконтроль и специальная комиссия поражены: секретные сделки RMK просто заметут под ковер?!

Перевод: Ева Ойжинская
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Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, которая 21 октября обсуждала проблемы долгосрочных договоров Центра управления государственными лесами (RMK), соберется вновь 10 марта, поскольку проведенный по заказу RMK анализ государственной помощи не учел важную информацию.
Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, которая 21 октября обсуждала проблемы долгосрочных договоров Центра управления государственными лесами (RMK), соберется вновь 10 марта, поскольку проведенный по заказу RMK анализ государственной помощи не учел важную информацию. Фото: Sander Ilvest

После анализа государственной помощи RMK министерства решили больше не расследовать секретные договоры на продажу древесины. В то же время Государственный контроль раскритиковал упущение в оценке ущерба, нанесенного другим компаниям. Этот вопрос снова поднимут в понедельник, 10 марта, на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией.

Согласно заявлению Министерства климата, два независимых анализа подтвердили соответствие заключенных договоров действующим требованиям. «Поэтому мы не считаем необходимым заказывать дополнительные юридические оценки, и государство не видит смысла тратить больше денег на дальнейшее расследование этого вопроса», - сообщил советник по коммуникациям Министерства климата Мартин Альтрая.

«Позиция государства уже обозначена, нам нечего добавить», - заявила пресс-секретарь Министерства финансов Гейли Хейнмаа.

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