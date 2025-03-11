Знай наших Одна на миллион: таких чемпионок, как София Блохин, не может быть много

Будущее открыто

София Блохин, несмотря на все свои титулы, считает себя совершенно обычным человеком. Учится, любит читать, ходить в зал, общаться с друзьями, изучает программирование. Как говорят близкие, она - человек настроения, иногда очень эмоциональна, иногда может закрыться.

После школы она с легкостью поступила во все выбранные университеты, но, как сама говорит, выбор не окончательный, потому что…

«Столько всего интересного вокруг. Мне нравятся сразу несколько профессий, но пока еще ничего окончательно не решено - проходной балл позволяет выбирать, поэтому я пока еще осматриваюсь, - уточняет София. - В шахматах, из множества вариантов нужно выбрать правильный победный ход. Так и в жизни – нужно сделать выбор. Это трудно в 18 лет! Родители никогда не навязывали мне выбор профессии, так что поддержка семьи у меня стопроцентная, причем со всех сторон».

Это же касается и шахмат. Родители чемпионки с самого начала старались возить девочку на все турниры и дать ей возможность развиваться, несмотря на то, что все это порой было довольно непросто.