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Знай наших Одна на миллион: таких чемпионок, как София Блохин, не может быть много

Фото: Коллаж Rus.Postimees
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Героиня второго материала спортивной серии Rus.Postimees «Знай наших» София Блохин - на первый взгляд совершенно обычная 18-летняя девушка. С ней можно столкнуться на улице, заниматься в одном спортивном зале, встретиться в магазине - страна у нас маленькая. Но лишь единицы узнают в этой девушке многократную победительницу турниров, чемпионку Эстонии, чемпионку Европы и наконец чемпионку мира 2024 года по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет.

София - человек скромный и выделяться не любит. Как сама смеется, на улицах ее не узнают. Но зато ее тренер и по совместительству руководитель шахматного клуба Vektor Александр Дусман уже на первом занятии с девочкой, которая в 10 лет пришла к нему учиться, понял, какое получил сокровище: София Блохин уже в детстве играла в шахматы так, что даже опытным старшим шахматистам часто приходилось нелегко.

Про шахматы не думала

Но шахматной карьеры могло и не состояться, ведь нынешняя чемпионка мира, женский мастер ФИДЕ София Блохин могла бы спокойно продолжать играть на гитаре и не думать о шахматной карьере.

«С шахматами получилось неожиданно, - рассказывает София. - Как и многие девочки я занималась гимнастикой, пела в хоре, а еще училась играть на гитаре в молодежном центре. Именно там и произошла встреча с моим первым шахматным тренером Александром Петровым. Однажды, когда я ждала урок гитары, он предложил мне сыграть в шахматы, он как раз вел занятие в кружке. Я согласилась: я ведь «умела». Это мне еще восьми лет не было. Только повзрослев, могу оценить и благодарить его за то, что он смог увидеть мои способности и многому научил меня. Мы и теперь с ним встречаемся на турнирах».

«София с пяти лет умеет играть, - говорит Анна. - Она летом ездила в гости к дедушке и бабушке, вот дедушка и научил ее играть в шахматы и этим развлекал ребенка, чтобы внучка не скучала».

«Хочу вспомнить еще одного человека, которого уже нет с нами. Он принял участие в моем шахматном становлении. Это Велло Кийвер. Ведь следующее «шахматное» лето я провела уже не только у дедушки, но и в его детском шахматном лагере. Так шахматы и захватили меня целиком. Постепенно и гимнастика, и гитара отошли на задний план», - добавила София.

Семья шахматистов

С десяти лет София занимается у Александра Дусмана, и вместе с ней к нему подтянулась и ее семья. Брат Георг выступал на городских, республиканских и даже международных соревнованиях в составе сборной Эстонии, имеет медали и кубки, но шахматы всё же не стали его приоритетом. Сейчас тренируется и мама. Смеется, что, хотя играет слабо, в турнирах теперь участвует чуть ли не чаще дочки.

София Блохин со своим тренером Александром Дусманом.
София Блохин со своим тренером Александром Дусманом. Фото: Konstantin Sednev

«Я в детстве тоже немного играла, но посерьезнее заниматься начала только когда шахматами увлеклась София. Я же постоянно возила ее по турнирам, все время ждала возле игрового зала, а ожидание длилось, как вы понимаете, часами. И подумалось, что играть, возможно, было бы интереснее, чем просто сидеть и ждать. Мой уровень пока конечно довольно скромный, но играть самой оказалось действительно намного интереснее, и время теперь на турнирах пролетает незаметно.»

"Таких учеников, как София, не может быть много".

Александр Дусман.

А София нацелена на результат. В январе 2014 года она стала ходить в шахматный кружок, и уже в феврале попробовала участвовать в турнирах, причем сразу получилось неплохо. Начинала свою спортивную карьеру София в клубе своего первого тренера “Кадриорг”, затем перешла в шахматный клуб “Tallinna MK”, где занималась в группе под руководством тренера Хендрика Олде в период с 2015 по 2017 год. Александр Дусман работает с Софией индивидуально с 2017 года.

Таких, как София, единицы

«Таких учеников, как София, не может быть много, - говорит Александр Дусман. - Те, кто может играть на международном уровне - штучный товар, ведь для этого необходим целый ряд качеств».

Во-первых, любовь к шахматам. Это главное. Во-вторых, чисто шахматные качества должны быть хотя бы средними. Это, например, разыгрывание спокойных позиций, где на первом месте - стратегия. То есть понимание, на какие клетки придут фигуры, взаимодействие между ними, гармония.

Для игры в шахматы необходим ряд качеств.
Для игры в шахматы необходим ряд качеств. Фото: Konstantin Sednev

А есть и тактические элементы, которые также крайне важны - например, счет вариантов. Проще говоря, стратегия - это куда поставить фигуры, а тактика - как ими эффективно распорядиться за короткий отрезок времени. То есть продумать комбинацию, какую фигуру отдать, чтобы получить взамен какое-то конкретное преимущество.

О характере человека можно многое сказать по тому, как он играет в шахматы.

В-третьих, огромную роль играют ещё и физиологические факторы, важнейший из которых - память. В шахматах необходимо удерживать в голове достаточно большой объем информации, нужно знать множество типовых позиций и дебютных вариантов. И, конечно, очень важен характер.

«У шахматиста должны быть амбиции. Даже если спортсмен еще не чемпион, он должен постоянно и настойчиво к этому стремиться. И, кстати, о характере человека можно многое сказать по тому, как он играет в шахматы», - добавляет Александр.

Шахматы - игра амбициозных и сильных

Шахматы только со стороны кажутся спокойной игрой. Александр замечает, что на самом деле, это очень жесткий спорт, эмоциональный и довольно выматывающий.

«Это военная игра, и ты просто должен иногда чуть больше хотеть победить, чем соперник, - поясняет Александр. - Например, часто бывают ситуации, когда на доске возникает равная позиция, которую необходимо выиграть. Для этого нужны амбиции, желание достигать результата. Сначала это просто победа над дедушкой. Потом первый кубок, медаль, чемпионат города. Затем хочется стать чемпионом Эстонии, Европы и так далее. Это должно вести шахматиста, мотивировать его заниматься».

Сложно чего-то добиться и без устойчивой нервной системы. В шахматах она очень важна, потому что на турнирах играют с часами, и часто из-за недостатка времени на принятие решения возникают стрессовые ситуации.

Александр добавляет, что в спокойной обстановке можно расставить на доске какую-то позицию, и много кто сможет в ней разобраться и найти лучшее решение. Но когда на часах осталось пять секунд, и нужно сделать правильный ход или хотя бы тот, который не испортит партию, - на это способны очень немногие. Особенно когда на кону стоит медаль чемпионата мира.

София соглашается: «Да, с нервами справляться сложно. Представьте, вот твой последний чемпионат в юношеской карьере, решающая партия, и ты понимаешь, что если сейчас выиграешь у этого соперника, то станешь чемпионкой мира. Или не станешь, если проиграешь. Сохранять самообладание очень трудно!».

«Но именно железная выдержка Софию и отличает, - говорит Александр. - Она по сравнению со сверстницами обычно лучше себя держит в руках. И благодаря этому выиграла очень-очень много решающих партий, которые принесли ей титулы и медали. Все-таки она двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира».

София не боится атаковать

А еще тренер отмечает стиль игры. Можно, например, играть спокойно, надежно, с упором на защиту. А София играет остро, резко, агрессивно. Она всегда идет в атаку.

«Когда надо и когда не надо, - смеется Александр. - А если серьезно, то когда все складывается, когда София в хорошей форме, она может выиграть у любого. Причем много партий подряд, что очень важно на таких сложных, длинных и плотных турнирах, как, например, чемпионат мира или Европы».

На таких турнирах наступает момент, когда, если хочешь победить, нужно выиграть много партий подряд. Понятно, что можно где-то проиграть, где-то будут ничьи, но если шахматист действует в слишком защитном стиле, чересчур осторожно, в итоге просто может не хватить очков. В шахматах ничья в партии приносит пол-очка, а победа - одно очко. При большом количестве ничьих начнется отставание от группы лидеров, и можно еще, конечно, занять приличное место и попасть в первую шестерку или десятку, но победить на сильном турнире при такой игре очень сложно.

«Это как в боксе: в твоем арсенале должен быть нокаутирующий удар, то есть способность победить кого угодно разящей атакой, даже когда поединок поначалу складывается неудачно.»

Чувствует время до секунды

Что еще отличает Софию от большинства людей? Концентрация. Это, кстати, еще одно важнейшее качество сильного шахматиста.

«Когда тренер просматривает нового ученика, сразу видно, насколько хорошо ребенок концентрируется на доске, - объясняет Александр. - У кого-то взгляд по комнате гуляет, то в окно посмотрит, то на часы. Уже на первом занятии с Софией меня удивила ее концентрация: она очень внимательно слушала, задавала правильные вопросы и активно участвовала в тренировочном процессе. Я быстро понял, что с ней у нас есть шансы выйти на серьезный уровень. Не все получилось сразу - первый национальный титул был выигран спустя пару лет с начала наших совместных занятий, но со временем София заметно оторвалась от своих сверстниц в Эстонии, а затем постепенно пришли и международные успехи. Мы отлично сработались. Трудно поверить, но прошло уже восемь лет!

Помогают ли шахматные качества в повседневной жизни или же в быту шахматисты - совершенно обычные люди? Анна отвечает, что да, помогают безусловно! Сейчас София уже совсем взрослая - с ней можно посоветоваться и вместе что-то решить.

Благодаря дочке, мама Софии Анна также начала играть в шахматы.
Благодаря дочке, мама Софии Анна также начала играть в шахматы. Фото: Konstantin Sednev

«Например, когда мы обсуждаем планы, она просчитывает не на один ход вперед. Если нужно принять решение, она предлагает сразу несколько возможных вариантов. - рассказывает мама. - Шахматы - игра на время, и София его чувствует буквально посекундно. Это на бытовом уровне иногда просто удивляет. Как правило, София точно знает, сколько ей нужно времени, чтобы что-то сделать или куда-то успеть».

Брат Софии Георг замечает, что такая способность, действительно, очень удобна – он тоже шахматист и знает, как важны иногда бывают секунды.

«Я, наоборот, более осторожная, мне в аэропорт лучше за три часа приезжать», - смеется Анна.

«А мы с Софией в аэропорт приезжаем за час», - шутит Лейла, лучшая подруга Софии. Девушки дружат с младших классов, и даже несмотря на то, что сейчас школа уже позади, и дороги разошлись, они все равно тесно общаются.

Страна шахмат

Для такой маленькой страны, как Эстония, у нас вполне достойный шахматный уровень. Особенно сильна и перспективна женская сборная.

«На самом деле, шахматы всё-таки преимущественно мужской спорт, - говорит Александр. - Девочек изначально меньше. И если на чемпионате Эстонии до 8-10 лет человек десять найдем, то к подростковому возрасту большинство постепенно шахматы бросают. А кто остался - уже играет, как минимум, до конца школы. Поэтому среди девочек-шахматисток в Эстонии конкуренция минимальная».

Чем раньше начнешь заниматься, тем лучше - в идеале в 4-5 лет, но тут все индивидуально - некоторым это рановато. Кому-то лучше начать чуть позже, другим турнирные шахматы вообще не подходят. Обычно это видно сразу. В качестве общего развития шахматы явно идут на пользу всем. Они развивают концентрацию, внимание, память, помогают планировать и организовывать повседневную жизнь. Шахматы имеют и еще один плюс: как и в любом другом спорте можно путешествовать и открывать мир. Шахматист ездит на турниры в разные города и страны, знакомится с новыми людьми, появляются новые друзья и контакты, зачастую на всю жизнь.

Островок спокойствия? Ну, нет

София внешне выглядит островком спокойствия - очень сконцентрированная, кажется, что внешне никаких эмоций не проявляется. Но первое впечатление обманчиво.

София Блохин внешне кажется очень спокойным человеком. Но на самом деле это не так.
София Блохин внешне кажется очень спокойным человеком. Но на самом деле это не так. Фото: Konstantin Sednev

Лейла, лучшая подруга Софии, смеется, что все не так. На самом деле, София очень эмоциональный человек. По мелочам какие-то размолвки могут быть или недопонимания. Но обычно они приходят к компромиссу. Хотя…

«Иногда можем и поссориться. София - человек очень настойчивый, и ее трудно переубедить, она всегда имеет свое мнение. Вижу цель - не вижу препятствий», - говорит Лейла.

«Она действительно очень настойчивая: если поставила цель, то будет ее добиваться. Это наверняка помогает ей и в спорте», - добавляет мама.

Никакой ревности

Георг - младший брат Софии, разница у них пять лет. Сестра - очень титулованная спортсменка, казалось бы, есть повод для ревности.

Но Георгу, во-первых, тоже есть, чем гордиться - он становился чемпионом Таллинна в своей возрастной категории, у него тоже есть и призы, и кубки. А во-вторых, брат и сестра даже не знают, что можно выяснять отношения и конфликтовать.

«У нас разногласий нет, совершенно спокойно уживаемся», - говорит Георг, а София добавляет, что для нее было шоком узнать, что в некоторых семьях у братьев и сестер может дойти до драки.

«София же еще вечно занята, часто уезжает. У нее даже минутки иногда свободной не бывает. Это наверное помогает не ссориться», - говорит мама.

Слева направо: мама Анна, лучшая подруга Софии Лейла, брат Георг. И, конечно, сама героиня интервью - София Блохин.
Слева направо: мама Анна, лучшая подруга Софии Лейла, брат Георг. И, конечно, сама героиня интервью - София Блохин. Фото: Konstantin Sednev

Стресс, концентрация и внутреннее чутье

София считает себя скорее спокойным человеком, но все-таки иногда нервничает.

«Перед соревнованиями иногда просто трясет от переживаний, но как только начинается партия, все куда-то исчезает. Ты полностью сконцентрирован на партии, на своем дебюте, который ты пытаешься вспомнить (смеется). Так что стресс сам проходит».

А еще иногда София заранее предчувствует исход партии - это интуиция, внутреннее чутье, которое не поддается логическому объяснению. Но даже если шахматистка предполагает, что победит, она все равно играет с полной отдачей.

«От излишней уверенности можно сильно пострадать, - говорит София. - Как только расслабишься, сразу рискуешь проиграть. Поэтому каждый соперник рассматривается как серьезный и требующий внимания.

Когда до важного турнира есть время, и известен состав участников, мы серьёзно готовимся, собираем информацию по каждому игроку. Помимо чисто шахматных моментов, необходимо учитывать ещё и психологию соперника, и стиль его игры".

А если проигрыш?

По словам Софии, ощущения от проигранной партии зависят не столько от соперника, а скорее от того, как шахматист проиграл.

«Может быть обидно, а можно проиграть достойно - когда соперник просто играл лучше. Намного обиднее, когда на часах осталось мало времени, в абсолютно выигранной позиции ты делаешь глупый ход и проигрываешь в итоге всю партию».

Очень впечатлила Софию узбекская шахматистка Умида Омонова - двенадцатикратная чемпионка мира. Она Софию не раз обыгрывала, просто не оставив шанса. Кстати, из шахматистов, с которыми София очень хотела бы сыграть, она называет Магнуса Карлсена. Это уникальный норвежский шахматист, 16-й чемпион мира, один из сильнейших игроков в истории.

Чтобы играть в шахматы на высшем уровне, как уже говорилось, нужны стальные нервы - ведь соперник далеко не всегда ведет себя порядочно. Некоторые, например, могут пытаться задавить морально. Сверлят взглядом, барабанят пальцами по столу…

«Я не из тех, кто будет пытаться оказать моральное давление на соперника, - говорит София. - Я разбираюсь исключительно на доске и не буду, например, сверлить соперника взглядом в момент, когда он обдумывает ход, не буду нервировать какими-то постоянными звуками. Это взаимоуважение, хотя сталкиваться с подобным приходилось. Но я находила это скорее смешным. А вообще, когда играю, настолько сконцентрирована, что не замечаю ничего вокруг».

«Я во время турнира иногда делаю фотографии. И вот кадр: интересная партия, София за доской, вокруг толпа, над ней нависает человек 20, а София смотрит потом фотографию и недоумевает, неужели столько народу было? То есть она в момент игры ничего не видит и не слышит, кроме шахмат», - добавляет Анна.

Переживают все

На вопрос, кто больше переживает, все хором отвечают, что переживают все. И дедушки с бабушками, и родители, и тренер, и подруга.

«Я следила за чемпионатом мира, очень волновалась и болела», - говорит Лейла. Александр добавляет, что эти ощущения сильно на любителя - ведь можно лишь наблюдать, а ничего сделать нельзя. Тренерам в этом отношении приходится особенно нелегко.

«В футболе тренер хоть по бровке поля может походить, покричать, а мы просто сидим, следим, ждем и надеемся, ведь помощь тренера и семьи заканчивается на пороге игрового зала. Со временем появляется закалка, которая, впрочем, не отменяет переживаний.», - говорит Александр Дусман.

«Даже я закалилась, - смеется мама. - Раньше страшно переживала, сейчас полегче. Конечно, на чемпионате мира или крупных турнирах волнение огромное, но на менее значимых соревнованиях уже нет того стресса».

Самая важная награда

«Я до сих помню, как плакала от счастья, когда выиграла свой первый чемпионат Эстонии, - вспоминает София. - А сейчас уже даже не знаю, сколько точно у меня медалей. Но титул чемпионки мира, конечно, самый важный в карьере».

София Блохин стала чемпионкой мира в декабре 2024 года. И медаль эта была завоевана в очень напряженной борьбе. Финал был крайне непредсказуемым и нервным, все висело на волоске до самых последних ходов в партиях конкуренток за золото.

«Это были сумасшедшие эмоциональные качели» , - рассказывает шахматистка.

«Концовка турнира была драматичной, еще и затянули с публикацией результатов. Мы четверть часа не знали, какое место в итоге будет. На Софии прямо лица не было. Очень волновалась и переживала!», - добавляет мама Анна.

«Когда судьи, наконец, опубликовали результаты турнира, я строчки таблицы почти не различала - все расплывалось как в тумане», - признается София.

Будущее открыто

София Блохин, несмотря на все свои титулы, считает себя совершенно обычным человеком. Учится, любит читать, ходить в зал, общаться с друзьями, изучает программирование. Как говорят близкие, она - человек настроения, иногда очень эмоциональна, иногда может закрыться.

После школы она с легкостью поступила во все выбранные университеты, но, как сама говорит, выбор не окончательный, потому что…

«Столько всего интересного вокруг. Мне нравятся сразу несколько профессий, но пока еще ничего окончательно не решено - проходной балл позволяет выбирать, поэтому я пока еще осматриваюсь, - уточняет София. - В шахматах, из множества вариантов нужно выбрать правильный победный ход. Так и в жизни – нужно сделать выбор. Это трудно в 18 лет! Родители никогда не навязывали мне выбор профессии, так что поддержка семьи у меня стопроцентная, причем со всех сторон».

Это же касается и шахмат. Родители чемпионки с самого начала старались возить девочку на все турниры и дать ей возможность развиваться, несмотря на то, что все это порой было довольно непросто.

«Да, хоть и кажется, что это всего лишь шахматы, но недешево, конечно, особенно поездки на международные турниры, - рассказывает мама Софии. - К счастью, тут хотя бы нет экипировки за тысячи евро. Транспортные расходы, проживание, ну еще турнирные взносы. Требуется и еще один важный ресурс – время. Мы конечно помогали во всем. Видели, что София очень старается и верили в нее».

«Сейчас София вошла в состав олимпийской сборной Team Estonia, и стало немного полегче - она получает стипендию, которая используется для оплаты поездок на турниры», - добавляет Александр Дусман.

Без шахмат София себя не представляет и собирается продолжать турнирные выступления. В шахматах можно совершенствоваться и расти пока хватает мотивации и сил. Но нельзя забывать и об отдыхе, ведь эта игра очень непростая, каждая важная партия забирает много энергии и нервов.

«После важных турниров чувствуется усталость. Тогда я беру паузу - несколько дней или даже неделю занимаюсь чем угодно, только не шахматами. Да, иногда их видеть не хочется, так бывает. А потом возвращаюсь с новыми силами», - рассказывает спортсменка, которая вскоре обязательно поедет на очередной турнир за новыми достижениями.

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