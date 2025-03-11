Знай наших Одна на миллион: таких чемпионок, как София Блохин, не может быть много

Героиня второго материала спортивной серии Rus.Postimees «Знай наших» София Блохин - на первый взгляд совершенно обычная 18-летняя девушка. С ней можно столкнуться на улице, заниматься в одном спортивном зале, встретиться в магазине - страна у нас маленькая. Но лишь единицы узнают в этой девушке многократную победительницу турниров, чемпионку Эстонии, чемпионку Европы и наконец чемпионку мира 2024 года по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет.
София - человек скромный и выделяться не любит. Как сама смеется, на улицах ее не узнают. Но зато ее тренер и по совместительству руководитель шахматного клуба Vektor Александр Дусман уже на первом занятии с девочкой, которая в 10 лет пришла к нему учиться, понял, какое получил сокровище: София Блохин уже в детстве играла в шахматы так, что даже опытным старшим шахматистам часто приходилось нелегко.
Про шахматы не думала
Но шахматной карьеры могло и не состояться, ведь нынешняя чемпионка мира, женский мастер ФИДЕ София Блохин могла бы спокойно продолжать играть на гитаре и не думать о шахматной карьере.
«С шахматами получилось неожиданно, - рассказывает София. - Как и многие девочки я занималась гимнастикой, пела в хоре, а еще училась играть на гитаре в молодежном центре. Именно там и произошла встреча с моим первым шахматным тренером Александром Петровым. Однажды, когда я ждала урок гитары, он предложил мне сыграть в шахматы, он как раз вел занятие в кружке. Я согласилась: я ведь «умела». Это мне еще восьми лет не было. Только повзрослев, могу оценить и благодарить его за то, что он смог увидеть мои способности и многому научил меня. Мы и теперь с ним встречаемся на турнирах».
«София с пяти лет умеет играть, - говорит Анна. - Она летом ездила в гости к дедушке и бабушке, вот дедушка и научил ее играть в шахматы и этим развлекал ребенка, чтобы внучка не скучала».