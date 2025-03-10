Авикомпания airBaltic предлагает более 150 рабочих мест: для некоторых предусмотрен бонус 15 000 евро

В настоящее время airBaltic набирает капитанов (с лицензиями ICAO и EASA ATPL) и пилотов для самолетов Airbus A220-300. Пилоты смогут подать заявку на повышение до капитана через год. Специалисты, которые подадут заявку и будут отобраны до 31 мая 2025 года, получат регистрационный бонус: капитаны - 15 000 евро (брутто), пилоты - 10 000 евро (брутто).