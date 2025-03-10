В связи с ростом и расширением деятельности латвийская национальная авиакомпания airBaltic открыла более 150 вакансий на 28 различных должностей. Предприятие ищет сотрудников в различные отделы: требуются пилоты, авиаинструкторы, специалисты по операциям и бизнес-персонал, техники, сотрудники службы поддержки клиентов и другие.
Авикомпания airBaltic предлагает более 150 рабочих мест: для некоторых предусмотрен бонус 15 000 евро
В настоящее время airBaltic набирает капитанов (с лицензиями ICAO и EASA ATPL) и пилотов для самолетов Airbus A220-300. Пилоты смогут подать заявку на повышение до капитана через год. Специалисты, которые подадут заявку и будут отобраны до 31 мая 2025 года, получат регистрационный бонус: капитаны - 15 000 евро (брутто), пилоты - 10 000 евро (брутто).
Также авиакомпания предлагает вакансии начальника центра управления операциями и авиаинструкторов в учебном центре airBaltic.
Кроме того, авиакомпания также предлагает рабочие места в области управления доходами, информационных технологий, финансов, техники и обслуживания клиентов. Больше информации о вакансиях можно найти здесь.