Исключительно резкие заявления и действия Дональда Трампа уже в первые недели его второго президентского срока порождают такие оценки, что на следующих выборах разных уровней в шокированной Америке демократы начнут отвоевывать свои позиции. Валерий Сайковский, однако, уверен, что политика Трампа - это может быть «всерьез и надолго».
Даже недруги Дональда Трампа не отрицают, что такого резкого президентского старта в истории США не было. После инаугурации прошло всего полтора месяца, а смену курса ощущает весь мир.
Кто-то объясняет резкий старт импульсивностью Дональда Трампа, и допускает возможность отката к более умеренной политике. По крайней мере, так было в его первую каденцию. В то же время в этот раз налицо серьезная предварительная подготовка: в команде Трампа отказались от бюрократов, не имеющих визионерства в своем арсенале.
Правые и левые повороты в политике периодически неизбежны. Но тут совпало многое, к очередному поправению как к обычной фазе политических циклов относиться не получится. Откат глобализации - это нечто большее, что лишь удачно совпало с правым уклоном.
Да и уменьшающиеся на глазах желание США инвестировать вне собственной страны - это то, что может означать подготовку Трампа к последнему бою за мировое господство. В свою очередь, новая администрация по многим признакам серьезно пропагандировать демократию и глобализацию не собирается.
Происходящее вокруг USAID лучшее тому подтверждение. Это обострит борьбу за СМИ. Налицо желание Трампа и его окружения, среди которого самые влиятельные владельцы соцсетей и инновационной экономики, не дать дискредитировать нынешние изменения в США.
Миллиардеры, которых как никогда много сейчас в команде президента, борющиеся за идею и не интересующиеся возможностью личного обогащения, это страшная сила. Их невозможно перекупить. Это современный «орден меченосцев». Согласитесь, что попытка дать взятку Маску выглядела бы комично.
Многие сейчас пытаются убедить, что возвращение Трампа в Белый дом - это временно. Не за горами довыборы в конгресс (2026). Почему-то они уверены, что одну палату демократы отвоюют и для них возможно будет на следующих президентских выборах вернуть себе полный контроль в стране.
Попробую показать, что правый уклон в США имеет глубокие корни, в том числе в плане религиозных традиций.
Религия как неизбежный спутник правого консерватизма
Стабильность власти и уважение народом всегда связано со сверхъестественным ее происхождением, неподвластным пониманию обычных смертных. Это делает неизбежным в традиционных обществах влияние церкви.
Первые поселенцы в XVI-XVII веке были преступниками или преследуемыми за веру в Европе, а аристократия тогда была только английской, аристократы были англиканами по вере. XVIII век называют в США великим пробуждением, в ходе которого в Новом Свете появилось много протестантов - баптистов, методистов и пресвитериан.
Благодаря «Гроздьям гнева» Джона Стейнбека широко известны мормоны, часто называемые Святыми последних дней. Они почти официально признают многоженство, что сложным образом у них сочетается со строгим запретом на алкоголь, табак, чай и кофе. Сейчас в США почти половина (46,2%) жителей - протестанты.
Сначала французы и испанцы осваивали североамериканские территории. Позже появились ирландцы, итальянцы и поляки. Сейчас католиков в стране 67,5 млн человек (22% населения). Столько же в США тех, кто не относит себя к каким-либо религиям.
В США сформировалась сложная религиозная структура общества и неизбежно серьезное отношение американских властей к соблюдению прав представителей любой религии. Описанное должно показать, что консерватизм в Америке имеет глубокие корни.
Экономика - основа политики
Те политики, кто последние 15-20 лет навязывал США и остальному миру взгляд на консерватизм как на синоним отсталости и медленного развития, явно просчитались. В команде Трампа заметным влиянием пользуются миллиардеры из инновационных отраслей. Да и макроэкономика делает неизбежным иной сценарий развития.
На основе ВВП по паритету покупательной способности в G7 не должно быть больше Франции, Великобритании, Италии и Канады. Китай и Индия скоро могут стать новыми локомотивами экономики мира. Не случайно ультралибералы из Демпартии США разгромно проиграли выборы. Америка ждала изменений, надеялась на них. Глобальное финансовое доминирование, главная цель демократов, американцам больше не интересна.
Теория глобализации и современная экономика
Теоретики глобализации, в частности, Энтони Гидденс (автор вышедшей в 1999 году книги «Ускользающий мир»), относились к ней как к безальтернативному направлению развития человечества. Выстроилась красивая, вроде бы логически стройная теория, как от эпохи Великих географических открытий человечество пришло к новому счастью.
В конце 80-х появились мысли о «конце истории» от Фукуямы. Всеобщее счастье казалось почти достигнутым, а, значит, никаких серьезных изменений не ожидали.
Я в недоумении. Вроде бы в XVIII-XXI веке человечество прошло путь от построения государства свободы, равенства и братства до близости - в последние три года - полного самоуничтожения. Сторонники специфического отношения к семье и неприятие традиций теряют позиции внутри «золотого миллиарда», а среди новых экономических тигров - сплошные традиционалисты.
Это своего рода насмешка судьбы, что в последние годы американские демократы, главные носители «инновационного» мышления, пришли к отсутствию просто здоровых и работоспособных руководителей. Об инновативном мышлении и способности предложить обществу новые пути развития даже речи не идет.
Практика ультралиберализма и сворачивание глобализации
Буквально недавно мы все наблюдали, как после 73-летнего коммунистического эксперимента в России рухнул коммунизм. На поверхности лежит главная причина - игнорирование изначальной природой человека.
Но ниспровергатели традиций ничего не поняли. Когда Восточный блок был повержен, то многие хотели воспользоваться моментом для распространения более далеких от природы новых ценностей. Ничего прорывного создать не смогли. Решили бороться за еще более странные, во всех смыслах - маргинальные ценности.
Если отбросить словесный туман, то за этим стояли примитивные электоральные проблемы конца 90-х. На выборах начали побеждать с разрывом в 1-4 процента, а в 2000 году на президентских выборах в США победителя определили несколько сотен голосов, поданных во Флориде за Буша-младшего.
Что принесет политика Трампа
Налицо постепенное возвращение влияния традиционных ценностей, а, значит и религии, прежде всего - католической, благодаря ее организационному единству и огромному опыту решения критических проблем. Если позитивные изменения в США произойдут, то уже происходящая регионализация мировой политики взрывным образом изменит мир.
Конфигурация безопасности и экономического влияния при этом изменится. Новые мастерские и центры силы изменят нашу жизнь. Мир станет иным, а каким именно - зависит от степени участия каждого из нас. Мы все верим, что будущее может лучше. Но римские папы любят повторять - вера без дел мертва.