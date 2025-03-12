Даже недруги Дональда Трампа не отрицают, что такого резкого президентского старта в истории США не было. После инаугурации прошло всего полтора месяца, а смену курса ощущает весь мир.

Кто-то объясняет резкий старт импульсивностью Дональда Трампа, и допускает возможность отката к более умеренной политике. По крайней мере, так было в его первую каденцию. В то же время в этот раз налицо серьезная предварительная подготовка: в команде Трампа отказались от бюрократов, не имеющих визионерства в своем арсенале.

Правые и левые повороты в политике периодически неизбежны. Но тут совпало многое, к очередному поправению как к обычной фазе политических циклов относиться не получится. Откат глобализации - это нечто большее, что лишь удачно совпало с правым уклоном.

Да и уменьшающиеся на глазах желание США инвестировать вне собственной страны - это то, что может означать подготовку Трампа к последнему бою за мировое господство. В свою очередь, новая администрация по многим признакам серьезно пропагандировать демократию и глобализацию не собирается.

Происходящее вокруг USAID лучшее тому подтверждение. Это обострит борьбу за СМИ. Налицо желание Трампа и его окружения, среди которого самые влиятельные владельцы соцсетей и инновационной экономики, не дать дискредитировать нынешние изменения в США.