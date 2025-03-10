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Родители будущих первоклассников столкнулись с проблемой при зачислении детей в школы

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Шкильный.
Шкильный. Фото: Arvo Meeks / Scanpix

С 1 марта в Таллинне можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс. Но родители детей с особыми потребностями столкнулись с проблемой: мест катастрофически не хватает. Rus.Postimees выяснял, с чем это связано и что собираются предпринимать местные власти.

В Facebook в группе «Ищу совета (Эстония)» появился пост встревоженной матери.

«Начался приме в первый класс, для детей с особенностями печальная картина: школа Кадака, скорее всего, не откроет первый класс для детей с особенностями (по облегченной программе ), в Ласнамяэской основной школе уже все места заняты, - пишет Юлия. - Частная школа Vivere первый класс не откроет в этом году, у них нет учителя. Первых малых классов для детей с особенностями в районе Хааберсти тоже не планируется, при этом в районе в детских садах шесть групп выравнивания, это около 70 детей с особенностями. Хотелось бы знать, что делать родителям?»

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