Родители будущих первоклассников столкнулись с проблемой при зачислении детей в школы

«Начался приме в первый класс, для детей с особенностями печальная картина: школа Кадака, скорее всего, не откроет первый класс для детей с особенностями (по облегченной программе ), в Ласнамяэской основной школе уже все места заняты, - пишет Юлия. - Частная школа Vivere первый класс не откроет в этом году, у них нет учителя. Первых малых классов для детей с особенностями в районе Хааберсти тоже не планируется, при этом в районе в детских садах шесть групп выравнивания, это около 70 детей с особенностями. Хотелось бы знать, что делать родителям?»