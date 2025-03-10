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Видео Во время забега спортсменка ударила соперницу по голове эстафетной палочкой

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Эстафетная палочка, иллюстративное фото.
Эстафетная палочка, иллюстративное фото. Фото: Dylan Martinez

В США на школьных соревнованиях во время командной эстафеты одна из спортсменок ударила конкурентку по голове эстафетной палочкой.

Сообщается, что инцидент произошел в Вирджинии 7 марта во время командной эстафеты 4х200.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, более того, мама девушки сказала, что ни нападавшая, ни ее тренер даже не подошли и не извинились перед ее дочкой.

«Я все еще не могу в это поверить. Я все еще в шоке. Но я все еще пытаюсь все это осознать», – сказала пострадавшая спортсменка.

Сейчас семья размышляет, будут ли они выдвигать обвинения против обидчицы.

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