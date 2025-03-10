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Что происходит? Государство отменило тендер на паром и объявит новый конкурс

Перевод: Сергей Светлов
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Паром Regula.
Паром Regula. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Министр инфраструктуры Владимир Свет распорядился начать новую процедуру закупки пятого парома и отменить объявленный в октябре тендер, так как его стоимость превысила выделенный бюджет.

«Приобретение пятого парома должно обеспечивать не только устойчивость и качество паромного сообщения, но и гарантию того, что эта огромная инвестиция будет способствовать экономическому росту как Европейского союза, так и Эстонии. Я поручил Государственному флоту выбрать такую форму тендера, которая предоставит эстонским предприятиям еще больше возможностей представить конкурентоспособные предложения. Также необходимо оставить за государством гибкость в переговорах и рассмотреть ограничения на страны, где может быть построено судно», - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.

«В нынешней ситуации в сфере безопасности и экономики мы должны обеспечить, чтобы инвестиции, сделанные при поддержке финансирования Европейского союза, по возможности оставались внутри ЕС и, в итоге, также приносили дополнительную поддержку нашей судостроительной отрасли. Все более важным становится двойное назначение транспортных средств в транспортном секторе в целом», - добавил он.

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