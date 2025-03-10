Что происходит? Государство отменило тендер на паром и объявит новый конкурс

«Приобретение пятого парома должно обеспечивать не только устойчивость и качество паромного сообщения, но и гарантию того, что эта огромная инвестиция будет способствовать экономическому росту как Европейского союза, так и Эстонии. Я поручил Государственному флоту выбрать такую форму тендера, которая предоставит эстонским предприятиям еще больше возможностей представить конкурентоспособные предложения. Также необходимо оставить за государством гибкость в переговорах и рассмотреть ограничения на страны, где может быть построено судно», - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.