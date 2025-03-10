Накануне председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит коалиционному совету на обсуждение три темы: экономический пакет на миллиард евро, пересмотр не вступивших в силу налоговых изменений и более амбициозный план обороны.

«На прошлой неделе коалиционные партнеры выразили обеспокоенность, что из-за социал-демократов в правительстве невозможно принимать крупные и важные решения. Завтра после полудня соберется коалиционный совет, и там станет ясно, сможем ли мы вместе решать реальные проблемы, стоящие перед Эстонией», – заявил вчера Ляэнеметс.

Незадолго до обсуждения правительственного спора Ляэнеметс сказал журналистам, что уже знает, какое решение будет принято. «Нас отправят в отставку, - заявил он, заходя в здание Стенбока. - Великолепная идея Кристена Михала - полностью отменить налог на безопасность и двигаться в сторону строительства атомной электростанции в Эстонии. Якобы именно этого нельзя было сделать, оставаясь в коалиции с социал-демократами».

«Но я послушаю официальное предложение, которое нам сделают. Все уже оформлено. Сейчас просто устраивают спектакль для вас, чтобы создать видимость переговоров», - с иронией добавил Ляэнеметс.

Напомним, что последние недели напряженность в коалиции обострилась, и Партия реформ вместе с «Ээсти 200» все чаще намекали, что правительство может продолжить работу без социал-демократов.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию с пресс-конференции по итогам заседания коалиционного совета, которая, предположительно, начнется около 14:00.