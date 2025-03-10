Сегодня в 13:00 собрался коалиционный совет, чтобы обсудить правительственный кризис. Социал-демократическая партия, «Ээсти 200» и Партия реформ должны были решить, продолжат ли они совместную работу. В 13:15 Лаури Ляэнеметс вышел из здания Стенбока и заявил журналистам: «Сделано!» Социал-демократы изгнаны из коалиции.
Фото ⟩ Соцдемов изгнали из правительства. Новая коалиция обещает снизить налоговое бремя населения Эстонии (6)
Накануне председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит коалиционному совету на обсуждение три темы: экономический пакет на миллиард евро, пересмотр не вступивших в силу налоговых изменений и более амбициозный план обороны.
«На прошлой неделе коалиционные партнеры выразили обеспокоенность, что из-за социал-демократов в правительстве невозможно принимать крупные и важные решения. Завтра после полудня соберется коалиционный совет, и там станет ясно, сможем ли мы вместе решать реальные проблемы, стоящие перед Эстонией», – заявил вчера Ляэнеметс.
Незадолго до обсуждения правительственного спора Ляэнеметс сказал журналистам, что уже знает, какое решение будет принято. «Нас отправят в отставку, - заявил он, заходя в здание Стенбока. - Великолепная идея Кристена Михала - полностью отменить налог на безопасность и двигаться в сторону строительства атомной электростанции в Эстонии. Якобы именно этого нельзя было сделать, оставаясь в коалиции с социал-демократами».
«Но я послушаю официальное предложение, которое нам сделают. Все уже оформлено. Сейчас просто устраивают спектакль для вас, чтобы создать видимость переговоров», - с иронией добавил Ляэнеметс.
Напомним, что последние недели напряженность в коалиции обострилась, и Партия реформ вместе с «Ээсти 200» все чаще намекали, что правительство может продолжить работу без социал-демократов.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию с пресс-конференции по итогам заседания коалиционного совета, которая, предположительно, начнется около 14:00.
На пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал заявил, что сейчас происходит реформа правительства: «Долгое время существовала ситуация, при которой две партии были правыми, а одна - левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к ним и пересматривать их. Необходимо принять решения и двигаться дальше».
Михал отметил, что в новой коалиции, состоящей из Партии реформ и «Ээсти 200», 52 голоса, но премьер рассчитывает на поддержку других депутатов.
Теперь перевес голосов в парламенте весьма незначителен. Как пишет Rus.ERR, на последних выборах Партия реформ получила в Рийгикогу 37 мест, но она также может рассчитывать на поддержку Марии Юферевой-Скуратовски, которая перешла к реформистам из Центристской партии, и Алара Ланемана, который перешел из EKRE. Таким образом, де-факто у них 39 голосов.
«Ээсти 200» получила на выборах 14 мест, но после исключения из партии Зюлейхи Измаиловой число депутатов сократилось до 13. В общей сложности Партия реформ и «Ээсти 200» могут рассчитывать на 52 голоса.
«Цель правительства - двигаться вперед. Первое, что мы планируем сделать, - отменить различные повышения налогов, включая налогообложение прибыли предприятий. Мы подготовим соответствующий законопроект», - продолжил Михал.
По его словам, новое правительство также хочет снизить налоговое бремя для частных лиц. «Со следующего года подоходный налог должен был взиматься с первого евро, но этого не произойдет. Подоходный налог останется на уровне 24 процентов, но он не будет взиматься с первого евро», - заверил премьер-министр.
Михал также заявил, что новое правительство стремится повысить расходы на оборону - до пяти процентов. По его словам, в ближайшие недели министр обороны представит правительству подробный проект: «Безопасность должна быть гарантирована, никаких компромиссов здесь не будет».
Михал заверил, что в экономике будут предприняты шаги, которые будут способствовать ее росту.
Премьер также выразил надежду, что соцдемы поддержат изменение Конституции.
Председатель «Ээсти 200» Маргус Цахкна также подчеркнул, что необходимо снизить бремя подоходного налога с населения и это важно для экономики. Он пообещал снизить уровень бюрократии.
Что касается права голоса, Цахкна сказал, что были достигнуты договоренности, что граждане стран-агрессоров и обладатели серых паспортов не должны голосовать на местных выборах. «Владельцы серых паспортов смогут голосовать на предстоящих местных выборах, но не в будущем», - подчеркнул он.