В прошлую пятницу днем в деревне Кудрукюла прорвало канализационную трубу компании Narva Vesi AS, сточные воды вытекли на поверхность. По словам Департамента окружающей среды, загрязнение не распространилось далеко, утечку удалось остановить, а разлившие воды были собраны и ликвидированы.
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Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу произошла утечка сточных вод
Руководитель бюро Ида- и Ляэне-Вирумаа Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис объяснила, что сточные воды растеклись, образовав бассейн, но поскольку дальнейшего притока не было, загрязнение не распространилось за пределы участка размером примерно 8×8 метров.