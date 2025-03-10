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Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу произошла утечка сточных вод

Перевод: Сергей Светлов
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В Кудрукюла прорвало канализационную трубу.
В Кудрукюла прорвало канализационную трубу. Фото: Keskkonnaamet

В прошлую пятницу днем в деревне Кудрукюла прорвало канализационную трубу компании Narva Vesi AS, сточные воды вытекли на поверхность. По словам Департамента окружающей среды, загрязнение не распространилось далеко, утечку удалось остановить, а разлившие воды были собраны и ликвидированы.

Руководитель бюро Ида- и Ляэне-Вирумаа Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис объяснила, что сточные воды растеклись, образовав бассейн, но поскольку дальнейшего притока не было, загрязнение не распространилось за пределы участка размером примерно 8×8 метров.

«Компания Narva Vesi AS обслуживает водоснабжение как в Нарве, так и в Нарва-Йыэсуу, поэтому, помимо них, мы также взаимодействовали с вице-мэром Нарва-Йыэсуу и советником по кризисным вопросам Нарвы. Благодаря их содействию мы получили подтверждение от диспетчера Narva Vesi, что работы по очистке начнутся утром в субботу, поскольку в темноте было бы сложно их проводить. Так и было сделано, и к вечеру 8 марта авария была устранена, а загрязненный участок очищен», - рассказала Лизденис.

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