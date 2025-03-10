Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу произошла утечка сточных вод

«Компания Narva Vesi AS обслуживает водоснабжение как в Нарве, так и в Нарва-Йыэсуу, поэтому, помимо них, мы также взаимодействовали с вице-мэром Нарва-Йыэсуу и советником по кризисным вопросам Нарвы. Благодаря их содействию мы получили подтверждение от диспетчера Narva Vesi, что работы по очистке начнутся утром в субботу, поскольку в темноте было бы сложно их проводить. Так и было сделано, и к вечеру 8 марта авария была устранена, а загрязненный участок очищен», - рассказала Лизденис.