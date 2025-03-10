Киберугрозы бьют рекорды: число атак на жителей Эстонии выросло в несколько раз!

За год было зафиксировано рекордное число угроз, согласно данным сервиса Netivalvur, опубликованным компанией Elisa. Чаще всего мошенники использовали поддельные сайты и различные схемы обмана, нацеленные на пользователей.

По данным Министерства юстиции и цифровых технологий, число кибермошенничеств в Эстонии растет с каждым годом, как и в остальном мире. В 2024 году было зафиксировано 3659 таких преступлений, что на 14% больше, чем годом ранее. За этот же период сервис Netivalvur, обеспечивающий кибербезопасность частных и корпоративных пользователей, фиксировал в среднем 150 инцидентов в месяц на одного пользователя.

В самые опасные месяцы этот показатель поднимался до 314 атак на одного человека. В общей сложности за год было выявлено почти 37 миллионов угроз, что в четыре раза больше, чем в предыдущем году.

«Каждый день в цифровом мире появляются новые угрозы, и сегодня человеку практически невозможно держать их все в уме и постоянно быть начеку», - объясняет руководитель отдела кибербезопасности Elisa Май Крафт. «Мошеннические звонки и сообщения, фейковые сайты, криптовалютные аферы и поддельные розыгрыши - это лишь видимая часть айсберга. В реальности рисков намного больше, чем можно себе представить. Именно поэтому в стремительно усложняющемся цифровом мире важно использовать цифровые решения, которые помогут минимизировать эти угрозы».