Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил Kuku Raadio, что решение о роспуске правительства было предложено премьер-министром Кристеном Михалом и госсекретарем Кейтом Каземетсом, и что оно стало неожиданностью для других реформистов. Он сказал, что как человек премьер-министр может быть очень слабым и робким.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лаури Ляэнеметс: Кристен Михал как человек может оказаться очень слабым и робким
Об отстранении соцдемов от власти уже говорят во все более уверенном тоне. По словам же председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, представители всех партий, входящих в правящую коалицию, признают, что Кристен Михал провалился на посту премьер-министра.