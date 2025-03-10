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ИНТЕРВЬЮ Лаури Ляэнеметс: Кристен Михал как человек может оказаться очень слабым и робким

Перевод: Павел Соболев
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Dmitri Kotjuh

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил Kuku Raadio, что решение о роспуске правительства было предложено премьер-министром Кристеном Михалом и госсекретарем Кейтом Каземетсом, и что оно стало неожиданностью для других реформистов. Он сказал, что как человек премьер-министр может быть очень слабым и робким.

Об отстранении соцдемов от власти уже говорят во все более уверенном тоне. По словам же председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, представители всех партий, входящих в правящую коалицию, признают, что Кристен Михал провалился на посту премьер-министра.

- Вы, как лидер другой правящей партии, не можете согласиться с этим утверждением, не так ли?

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