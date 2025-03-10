ИНТЕРВЬЮ Лаури Ляэнеметс: Кристен Михал как человек может оказаться очень слабым и робким

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил Kuku Raadio, что решение о роспуске правительства было предложено премьер-министром Кристеном Михалом и госсекретарем Кейтом Каземетсом, и что оно стало неожиданностью для других реформистов. Он сказал, что как человек премьер-министр может быть очень слабым и робким.