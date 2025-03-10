Эстонские фигуристы завоевали в Норвегии бронзовые медали!

Лангербаур установила личный рекорд в короткой программе – 57,40 балла – и вышла на произвольную с третьей позиции. За произвольную программу она получила 102,47 балла, что стало ее лучшим результатом в этом сезоне. В этом сегменте она стала четвертой, но по сумме баллов 159,87 сохранила место в тройке призеров.

Победительницей женского одиночного катания стала Лара Наки Гутманн из Италии с 177,33 балла, второе место заняла Оливия Лиско из Финляндии с 174,22 балла. Марианна Муст стала 16-й, набрав 107,12 балла.

В мужском одиночном катании Михаил Селевко занял третье место с 227,29 балла. Наш фигурист был третьим как в короткой, так и в произвольной программе. В короткой программе он получил 76,65 балла, в произвольной – 150,64. В обоих прокатах Селевко выполнил по два четверных прыжка, но в каждом из них один из четверных прыжков сопровождался падением.

С уверенным преимуществом победу в соревнованиях одержал завоевавший бронзу на чемпионате Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции, набравший 280,73 балла. Второе место занял Маттео Риццо из Италии с 243,07 балла.

Следующий старт Михаила Селевко состоится в конце месяца на чемпионате мира в Бостоне, США.