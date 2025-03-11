Относительно украинской истории существует немало стереотипов, многие из которых создавались и распространялись империями в течение столетий. Из-за этого они могут казаться непреложными истинами, хотя на самом деле являются выдуками. Что же это за стереотипы и что было на самом деле? Об этом пишет социолог и политолог Дмитрий Хуткий.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ История Украины: вымыслы и факты
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
История любой страны интерпретируется в современности, и поэтому не является истиной в последней инстанции. Скорее, изложение истории является результатом наложения научных исследований, образовательной политики и общественной повестки дня. При этом трактования истории соседями определенной страны зачастую отличается от принятой версии внутри самой страны.
Украинская история не является исключением. Вокруг нее бытует множество стереотипов, особенно среди соседей, с которыми сосуществование не всегда было мирным. Давайте рассмотрим некоторые из таких искаженных восприятий украинской истории.
Стереотип 1: Украина не имеет собственной истории, все придумано в XX веке
Факт: украинская история насчитывает более тысячи лет, с богатым наследием Киевской Руси, Гетманщины и борьбы за независимость
Украина имеет глубокие исторические корни, уходящие в эпоху Киевской Руси (IX-XIII века), которая стала одной из первых могущественных держав Восточной Европы. Уже в XVI-XVIII веках украинские земли имели свою самоуправляемую политическую структуру - Гетманщину, признанную в международных договорах.
В XIX-XX веках украинцы продолжали борьбу за независимость, что привело к созданию Украинской Народной Республики в 1917 году и последующему провозглашению независимости в 1991 году. Таким образом, украинская история - это не выдумка, а многовековой путь народа к своему государству.
Стереотип 2: у Украины не было опыта государственности до казацкого государства Богдана Хмельницкого
Факт: украинские земли имели государственные традиции задолго до универсалов Богдана Хмельницкого 1648 годов, начиная с Киевской Руси (IX-XIII века) и Галицко-Волынского княжества (XIII-XIV века)
Киевская Русь, с центром в Киеве, была одним из крупнейших и наиболее развитых государств средневековой Европы, с собственной системой управления, законами и международными связями. После ее распада Галицко-Волынское княжество продолжило украинские государственные традиции, а его правители, такие как Даниил Галицкий, вели независимую внешнюю политику и даже получали королевские титулы.
Таким образом, опыт украинской государственности не начался с 1648 года, а имеет глубокие исторические корни.
Стереотип 3: украинцы никогда не побеждали Россию
Факт: в 1618 году запорожские казаки под предводительством гетмана Петра Сагайдачного взяли штурмом московские пригородные крепости и дошли до столицы
В начале XVII века, во время Смутного времени, украинские казаки сыграли ключевую роль в военных кампаниях против Московского царства. Поход 1618 года стал одним из самых успешных, когда войско Петра Сагайдачного захватило ряд крепостей и угрожало самой Москве. Это вынудило Московское царство подписать Деулинское перемирие на невыгодных для него условиях.
В частности, Речь Посполитая, союзником которой были казаки, получила Смоленские, Черниговские и Северские земли. Этот исторический факт опровергает миф о том, что украинцы никогда не одерживали военных побед над Россией.
Стереотип 4: Переяславская рада объединила Украину и Россию навсегда
Факт: Переяславская рада 1654 года привела к временному военному союзу между Гетманщиной и Московским царством, а уже через несколько десятилетий казаки пытались выйти из-под власти Москвы
Решение Переяславской рады 1654 года было вынужденным шагом Богдана Хмельницкого в поисках союзника в войне с Речью Посполитой. Однако казацкая старшина воспринимала договор как соглашение о военной помощи, а не как подчинение Москве.
Уже в 1660-х годах начались вооруженные конфликты между казаками и московскими войсками, а позже гетманы, такие как Иван Выговский и Иван Мазепа, предпринимали попытки разорвать союз. Таким образом, Переяславская рада не закрепила Украину в составе России навсегда, а стала лишь этапом сложных и переменчивых отношений.
Стереотип 5: Запорожская Сечь была уничтожена внешними врагами Украины
Факт: В 1775 году Запорожская Сечь была ликвидирована Российской империей по приказу Екатерины II
Запорожские казаки были важной военной силой, которая веками защищала украинские земли и играла значительную роль в региональной политике. Однако после победы России в войне с Османской империей потребность в казацком войске снизилась, а его автономия стала неудобной для российской власти.
В 1775 году имперские войска окружили и разрушили Сечь, а многих казаков репрессировали или отправили в ссылку. Таким образом, Запорожская Сечь была уничтожена не внешними врагами Украины, а российским государством, которое ранее использовало казаков в своих интересах.
Стереотип 6: украинского языка не существует, это диалект русского
Факт: Украинский язык сформировался отдельно от русского, имея древние восточнославянские корни, и подвергался многочисленным запретам со стороны Российской империи
Украинский язык развивался параллельно с русским и белорусским, происходя из общего древнерусского языка, но как минимум уже к XIV–XV векам сформировался как самостоятельный. В XIX веке, когда украинское национальное движение набирало силу, российские власти пытались искоренить украинскую идентичность, вводя запреты.
В 1863 году Валуевский циркуляр утверждал, что «украинского языка не существует», а в 1876 году Эмский указ запрещал печать книг на украинском, сценические постановки и даже публичное исполнение украинских песен. Это доказывает, что украинский язык не был диалектом, а самостоятельной языковой системой, которую пытались подавить искусственно.
Стереотип 7: все украинцы были довольны жизнью в Российской империи
Факт: на самом деле, существовали народные восстания, антироссийские движения и постоянная борьба за автономию украинских земель
Украинцы неоднократно поднимали восстания против российской власти, протестуя против уничтожения автономии, принудительной русификации и экономического гнета. Восстание гетмана Ивана Мазепы (1708) против Петра I, движение гайдамаков (XVIII век), выступления декабристов и Кирилло-Мефодиевского братства (XIX век) показывают, что украинцы боролись за свои права.
В XX веке борьба усилилась - от Украинской Народной Республики (1917–1920) до повстанческого движения против советской власти. Это доказывает, что жизнь в Российской империи не была раем для всех украинцев, а стремление к свободе и независимости всегда оставалось важной частью украинской истории.
Стереотип 8: Украинская Народная Республика (УНР) не была настоящим государством
Факт: на самом деле, УНР имела все признаки полноценного государства - собственную армию, правительство и международное признание
После провозглашения независимости в 1917 году УНР сформировала государственные институты, включая Центральную Раду (законодательный орган), Генеральный секретариат (правительство) и армию, которая участвовала в военных конфликтах с большевиками и белогвардейцами. УНР установила дипломатические отношения с несколькими странами, а Брест-Литовский мирный договор 1918 года подтвердил ее международное признание.
Несмотря на сложную политическую ситуацию и последующую оккупацию большевиками, УНР оставалась независимым государственным образованием, а ее борьба стала основой для возрождения украинской государственности в 1991 году.
Стереотип 9: УПА воевала только против советских войск
Факт: Украинская повстанческая армия (УПА) боролась и против советов, и против нацистов, проводя партизанские операции против обеих оккупационных сил
УПА была создана в 1942 году с целью борьбы за независимость Украины, и ее главными противниками стали как немецкие оккупанты, так и советские войска. Повстанцы нападали на нацистские гарнизоны, освобождали военнопленных, атаковали немецкие административные структуры.
После отступления немцев главной угрозой для украинских повстанцев стал СССР, который стремился восстановить контроль над Украиной. Таким образом, УПА вела борьбу на два фронта, выступая против обеих тоталитарных империй, стремившихся подчинить украинские земли.
Стереотип 10: Советская власть улучшила жизнь украинцев
Факт: Коллективизация, Голодомор, репрессии и русификация принесли Украине множество бедствий
После установления советской власти украинцы столкнулись с массовыми трагедиями. Политика коллективизации привела к изъятию зерна и других ресурсов у крестьян, что в 1932–1933 годах вызвало Голодомор - искусственный голод, осуществленный советской политикой и унесший миллионы жизней украинцев.
Репрессии 1930-х годов уничтожили украинскую интеллигенцию, писателей, ученых и духовенство, а принудительная русификация подорвала развитие украинской культуры и языка. Несмотря на индустриализацию, все эти процессы сопровождались огромными человеческими жертвами и национальным угнетением. Таким образом, советская власть, особенно в первые десятилетия, принесла Украине не улучшение жизни, а тяжелые испытания и потери.
Украинский народ имел давние традиции государственности, боролся за свою независимость и культурную самобытность
История Украины - это не просто последовательность событий, а сложный процесс, который на протяжении веков подвергался различным интерпретациям, особенно со стороны империй, стремившихся утвердить свою власть. Разоблачение распространенных стереотипов позволяет увидеть, что украинский народ имел давние традиции государственности, боролся за свою независимость и культурную самобытность, а также вносил значительный вклад в европейскую историю.
Осознание этих исторических фактов помогает не только восстановить справедливость, но и формирует адекватное восприятие прошлого, которое необходимо для понимания настоящего и осмысления будущего Украины.