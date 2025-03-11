ОТ ПОЛИТОЛОГА История Украины: вымыслы и факты

Украинский язык развивался параллельно с русским и белорусским, происходя из общего древнерусского языка, но как минимум уже к XIV–XV векам сформировался как самостоятельный. В XIX веке, когда украинское национальное движение набирало силу, российские власти пытались искоренить украинскую идентичность, вводя запреты.

В 1863 году Валуевский циркуляр утверждал, что «украинского языка не существует», а в 1876 году Эмский указ запрещал печать книг на украинском, сценические постановки и даже публичное исполнение украинских песен. Это доказывает, что украинский язык не был диалектом, а самостоятельной языковой системой, которую пытались подавить искусственно.

Стереотип 7: все украинцы были довольны жизнью в Российской империи

Факт: на самом деле, существовали народные восстания, антироссийские движения и постоянная борьба за автономию украинских земель

Украинцы неоднократно поднимали восстания против российской власти, протестуя против уничтожения автономии, принудительной русификации и экономического гнета. Восстание гетмана Ивана Мазепы (1708) против Петра I, движение гайдамаков (XVIII век), выступления декабристов и Кирилло-Мефодиевского братства (XIX век) показывают, что украинцы боролись за свои права.

В XX веке борьба усилилась - от Украинской Народной Республики (1917–1920) до повстанческого движения против советской власти. Это доказывает, что жизнь в Российской империи не была раем для всех украинцев, а стремление к свободе и независимости всегда оставалось важной частью украинской истории.

Стереотип 8: Украинская Народная Республика (УНР) не была настоящим государством