Аэропорты Германии парализованы масштабной забастовкой, отменены тысячи рейсов

Забастовка затронула крупнейший аэропорт страны во Франкфурте, а также аэропорты в Берлине, Бремене, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

В аэропорту Гамбурга отменены все 143 вылета, запланированные на понедельник. Аэропорт Мюнхена предупредил о «значительно сокращенном графике полетов», там отменены большинство из 820 ожидавшихся сегодня рейсов.

Авиакомпания Lufthansa, чей главный хаб находится во Франкфурте, подтвердила «задержки и обширные отмены» на всех своих направлениях. Многие из 1770 запланированных на сегодня рейсов авиакомпании уже отменены.

Пассажирам во Франкфурте, Мюнхене, Берлине и других крупных городах рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорты.

Профсоюз Verdi, представляющий интересы работников государственного сектора и транспорта Германии, требует повышения зарплаты работникам аэропортов на 8% (минимум на 350 евро в месяц), а также увеличения размера премий и предоставления дополнительных отгулов. Работодатели пока отвергли эти требования как невыполнимые.

Пресс-секретарь аэропорта Гамбурга Катя Бромм назвала решение Verdi объявить забастовку без предупреждения «бесчестным» перед началом сезона пасхальных каникул. По ее словам, воскресные стачки были «чрезмерными и несправедливыми по отношению к десяткам тысяч путешественников, которые не имеют никакого отношения к спорам».

Представитель профсоюза Verdi признал, что забастовка затронет многих пассажиров, но назвал ее необходимой для получения лучших условий от работодателей.

По данным общественной телекомпании NDR, многие пассажиры уже сдали багаж и испытывают проблемы с его возвратом.

Помимо стачки в аэропортах, Verdi также призвал к забастовке сборщиков мусора в нескольких немецких городах, включая Берлин, Эссен и Киль, где мусорные контейнеры не опорожняются с прошлой недели.

На этой неделе ожидается продолжение забастовок на объектах, находящихся в ведении федерального правительства и местных властей, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя Verdi.

Следующий раунд переговоров должен состояться в пятницу в Потсдаме.