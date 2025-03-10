Кельдо напомнил Ляэнеметсу, принятие каких ключевых решений застопорилось из-за социал-демократов

«Экономический пакет социал-демократов на миллиард евро сводится лишь к увеличению расходов государственного сектора и безответственному вливанию денег в экономику ради краткосрочного эффекта. Напомню, что дефицит бюджета Эстонии уже превышает эту сумму, а на обеспечение национальной безопасности требуется не меньше дополнительных средств», - заявил министр экономики и промышленности.

Он подчеркнул, что повышение конкурентоспособности экономики нельзя достичь путем простого распределения средств. Кельдо напомнил, что в Эстонии существуют долгосрочные экономические проблемы, для решения которых уже разработаны конкретные меры: «Но для их реализации нужны решения, которые, к сожалению, невозможно принять из-за сопротивления социал-демократов. Уже несколько месяцев в правительстве пылятся конкретные предложения, которые активно поддерживают сами предприниматели и которые могли бы обеспечить им первые реальные послабления. Однако их принятие затягивается из-за возражений социал-демократов».