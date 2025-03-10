Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) ответил председателю Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметсу на его вчерашнее предложение о введении экономического пакета на сумму один миллиард евро. Он отметил, что увеличение бюрократических процедур и нецелевое расходование средств не помогут укрепить конкурентоспособность экономики. Кроме того, Кельдо напомнил Ляэнеметсу, какие решения правительства блокируют сами социал-демократы.
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Кельдо напомнил Ляэнеметсу, принятие каких ключевых решений застопорилось из-за социал-демократов
«Экономический пакет социал-демократов на миллиард евро сводится лишь к увеличению расходов государственного сектора и безответственному вливанию денег в экономику ради краткосрочного эффекта. Напомню, что дефицит бюджета Эстонии уже превышает эту сумму, а на обеспечение национальной безопасности требуется не меньше дополнительных средств», - заявил министр экономики и промышленности.