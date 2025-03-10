Пн, 10.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Кельдо напомнил Ляэнеметсу, принятие каких ключевых решений застопорилось из-за социал-демократов

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Фото: Madis Veltman

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) ответил председателю Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметсу на его вчерашнее предложение о введении экономического пакета на сумму один миллиард евро. Он отметил, что увеличение бюрократических процедур и нецелевое расходование средств не помогут укрепить конкурентоспособность экономики. Кроме того, Кельдо напомнил Ляэнеметсу, какие решения правительства блокируют сами социал-демократы.

«Экономический пакет социал-демократов на миллиард евро сводится лишь к увеличению расходов государственного сектора и безответственному вливанию денег в экономику ради краткосрочного эффекта. Напомню, что дефицит бюджета Эстонии уже превышает эту сумму, а на обеспечение национальной безопасности требуется не меньше дополнительных средств», - заявил министр экономики и промышленности.

Он подчеркнул, что повышение конкурентоспособности экономики нельзя достичь путем простого распределения средств. Кельдо напомнил, что в Эстонии существуют долгосрочные экономические проблемы, для решения которых уже разработаны конкретные меры: «Но для их реализации нужны решения, которые, к сожалению, невозможно принять из-за сопротивления социал-демократов. Уже несколько месяцев в правительстве пылятся конкретные предложения, которые активно поддерживают сами предприниматели и которые могли бы обеспечить им первые реальные послабления. Однако их принятие затягивается из-за возражений социал-демократов».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх