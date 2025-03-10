В понедельник, 10 марта, незадолго до полудня в волости Саарде на шоссе Валга-Уулу, вблизи въезда в Килинги-Нымме, столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего движение в обоих направлениях было перекрыто.
ФОТО ⟩ Из-за тройного ДТП было перекрыто движение на шоссе Валга-Уулу
По словам представителя полиции, авария произошла, когда автомобиль Volkswagen, двигавшийся по шоссе Валга-Уулу в сторону Пярну, при повороте налево на Килинги-Нымме не уступил дорогу внедорожнику Toyota, следовавшему из Пярну в направлении Вильянди. Автомобили столкнулись, а прицеп внедорожника задел ожидавший своей очереди на перекрестке Audi.
Медики доставили в больницу водителей Volkswagen и Toyota. Водитель Audi не пострадал.
Полиция установила, что водители Audi и Toyota были трезвы, а состояние водителя Volkswagen выяснится в больнице.
Из-за аварии движение в обоих направлениях было временно перекрыто.