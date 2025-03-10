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ФОТО Из-за тройного ДТП было перекрыто движение на шоссе Валга-Уулу

Перевод: Сергей Светлов
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В понедельник, 10 марта, незадолго до полудня в волости Саарде на шоссе Валга-Уулу, вблизи въезда в Килинги-Нымме, столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего движение в обоих направлениях было перекрыто.

По словам представителя полиции, авария произошла, когда автомобиль Volkswagen, двигавшийся по шоссе Валга-Уулу в сторону Пярну, при повороте налево на Килинги-Нымме не уступил дорогу внедорожнику Toyota, следовавшему из Пярну в направлении Вильянди. Автомобили столкнулись, а прицеп внедорожника задел ожидавший своей очереди на перекрестке Audi.

Медики доставили в больницу водителей Volkswagen и Toyota. Водитель Audi не пострадал.

Полиция установила, что водители Audi и Toyota были трезвы, а состояние водителя Volkswagen выяснится в больнице.

Из-за аварии движение в обоих направлениях было временно перекрыто.

Авария произошла недалеко от Килинги-Нымме.
Авария произошла недалеко от Килинги-Нымме. Фото: Tark Tee
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