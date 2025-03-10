ФОТО Из-за тройного ДТП было перекрыто движение на шоссе Валга-Уулу

По словам представителя полиции, авария произошла, когда автомобиль Volkswagen, двигавшийся по шоссе Валга-Уулу в сторону Пярну, при повороте налево на Килинги-Нымме не уступил дорогу внедорожнику Toyota, следовавшему из Пярну в направлении Вильянди. Автомобили столкнулись, а прицеп внедорожника задел ожидавший своей очереди на перекрестке Audi.