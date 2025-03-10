РАЙНЕР САКС Иран ответил на предложения Трампа совместными учениями с Россией и Китаем

Сегодня ночью поступило несколько сообщений об ударах украинских дронов из Новокуйбышевска (на реке Волга), где, судя по всему, был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу. Этот завод и раньше подвергался атакам украинских дронов.

Российская армия продолжила атаковать иранскими беспилотниками. Характер атак не изменился. В атаках одновременно используются сотни дронов, причем до половины из них являются дронами-ловушками для истощения средств ПВО. Большинство дронов могут быть уничтожены украинской ПВО.

Большинство ударов приходится на районы, близкие к линии фронта на востоке Украины. В Запорожье российской армии удалось поразить двумя планирующими бомбами жилой район, в результате чего два человека были ранены.

Ситуация на фронтах

На фронтах активность российской армии вчера была на том же уровне, что и днем ранее.

Курское направление в настоящее время является основным направлением наступления российской армии. На основании новостей, появившихся за последние два дня, можно сделать вывод, что украинское командование приняло решение отступить на этом направлении. Российским частям удалось продвинуться на отдельных участках.

На направлении Харькова продолжаются позиционные бои с несколько возросшей интенсивностью.

Темп наступления русских частей в направлении Купянска и Лимана снизился. Крупное наступление российских частей предприняло в направлении на Северск в районе села Белогоровка. Судя по имеющимся на данный момент сообщениям, похоже, что это не увенчалось успехом.

В городе Часов Яр и его окрестностях активность российских частей не возросла и продолжаются бои за позиции. Российское командование пытается подтянуть к Торецку резервы и увеличило темпы атак. По состоянию на вчерашний день россияне дополнительно потеряли некоторые позиции. В целом ситуация не сильно изменилась.

В направлении Покровска они таким же образом пытаются увеличить интенсивность атак, но давление украинских частей на позиции российской армии иногда оказывается сильнее. На этом участке фронта серьезных изменений нет. К юго-западу от Донецка активность российских частей стала ниже.

На Южном фронте атаки российской армии в направлении населенных пунктов Гуляйполе и Орехов в последние недели были более многочисленными, чем обычно. Никаких изменений в дислокации войск нет.