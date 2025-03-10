ФОТО Полиция ищет человека, подозревающегося в краже кассового аппарата

23 февраля около 18:30 мужчина в белом комбинезоне и черной маске вошел в магазин в Ласва, расположенный в волости Выру, и забрал с собой кассовый аппарат. Для выяснения обстоятельств кражи и установления точного ущерба полиция возбудила уголовное дело.