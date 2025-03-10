Полиция просит помощи в установлении личности человека, который 23 февраля совершил кражу в магазине Lasva A ja O в волости Выру и унес кассовый аппарат.
ФОТО ⟩ Полиция ищет человека, подозревающегося в краже кассового аппарата
23 февраля около 18:30 мужчина в белом комбинезоне и черной маске вошел в магазин в Ласва, расположенный в волости Выру, и забрал с собой кассовый аппарат. Для выяснения обстоятельств кражи и установления точного ущерба полиция возбудила уголовное дело.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о человеке, изображенном на фото, или о данном инциденте, сообщить по телефону 53435613 или по электронной почте anneli.jukk@politsei.ee.