Встретившийся с Трампом Инфантино сделал смелый прогноз о сборной США

Они обсудили организацию чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Во время разговора Трамп спросил, может ли сборная США выиграть турнир, на что Инфантино ответил достаточно оптимистично.

«С поддержкой болельщиков США могут выиграть турнир. Их игроки выступают за лучшие клубы мира», – дипломатично ответил президент FIFA.

«Шанс есть?» – задал вопрос Трамп.

«Безусловно, есть», – сделал смелый прогноз Инфантино.

Президент FIFA подчеркнул, что сборная США, лидером которой является нападающий «Милана» Кристиан Пулишич, а также ряд талантливых игроков из ведущих европейских клубов, имеет потенциал удивить на предстоящем турнире.

President Trump is joined by FIFA President Gianni Infantino to establish the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026.



The United States will host the FIFA World Cup 2026, coinciding with our nation’s 250th anniversary. pic.twitter.com/y308kxrb69 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 7, 2025

Помимо обсуждения конкурентоспособности американской команды, Инфантино также озвучил план внедрения шоу в перерыве финального матча чемпионата мира, вдохновленного культовым шоу Супербоула. «Мы должны сделать его в 20 раз больше и лучше», – заявил он.

Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории по количеству участников. В следующем году в Северной Америке за титул будут бороться 48 команд, а всего пройдет 104 матча. Больше всего игр (78) состоится в США, а в Мексике и Канаде пройдет по 13 встреч. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Администрацию Трампа ждет еще одно серьезное испытание на мировой спортивной арене – в 2028 году в Лос-Анджелесе пройдут летние Олимпийские игры.