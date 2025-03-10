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Встретившийся с Трампом Инфантино сделал смелый прогноз о сборной США

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Джанни Инфантино и Дональд Трамп.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis

В прошлую пятницу в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Они обсудили организацию чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Во время разговора Трамп спросил, может ли сборная США выиграть турнир, на что Инфантино ответил достаточно оптимистично.

«С поддержкой болельщиков США могут выиграть турнир. Их игроки выступают за лучшие клубы мира», – дипломатично ответил президент FIFA.

«Шанс есть?» – задал вопрос Трамп.

«Безусловно, есть», – сделал смелый прогноз Инфантино.

Президент FIFA подчеркнул, что сборная США, лидером которой является нападающий «Милана» Кристиан Пулишич, а также ряд талантливых игроков из ведущих европейских клубов, имеет потенциал удивить на предстоящем турнире.

Помимо обсуждения конкурентоспособности американской команды, Инфантино также озвучил план внедрения шоу в перерыве финального матча чемпионата мира, вдохновленного культовым шоу Супербоула. «Мы должны сделать его в 20 раз больше и лучше», – заявил он.

Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории по количеству участников. В следующем году в Северной Америке за титул будут бороться 48 команд, а всего пройдет 104 матча. Больше всего игр (78) состоится в США, а в Мексике и Канаде пройдет по 13 встреч. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Администрацию Трампа ждет еще одно серьезное испытание на мировой спортивной арене – в 2028 году в Лос-Анджелесе пройдут летние Олимпийские игры.

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