Обновление Windows вывело из строя программное обеспечение для ИД-карты

На прошлой неделе было выпущено обновление для операционной системы Windows, из-за которого стало невозможно использовать ИД-карту на компьютере.

«Мы действительно получили отзывы от некоторых пользователей программного обеспечения для идентификации личности о том, что после обновления Windows у них возникли ошибки в работе службы, необходимой для использования чип-карты», - сообщили в Департаменте государственных инфосистем.

В ведомстве уточнили, что решить проблему поможет установка последних обновлений Windows 11.

На компьютере с Windows 11 вы можете проверить наличие обновлений, нажав кнопку «Пуск» (кнопка с четырьмя квадратами) на панели задач в нижней части экрана.

В открывшемся меню есть кнопка «Параметры/Настройки», ее также можно найти, если один раз щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск», откроется меню с различными опциями.

В появившемся окне слева внизу есть пункт «Обновление Windows», нажмите на него.

После открытия окна Windows Update в правом верхнем углу вы найдете кнопку «Проверить наличие обновлений», при нажатии на которую операционная система Windows начнет поиск доступных обновлений.

Если обновления найдены, нажмите на кнопку «Загрузить и установить/Download & install», что приведет к загрузке и установке доступных обновлений.

После установки обновлений рекомендуется перезагрузить компьютер.

В RIA сообщают, что для получения помощи все желающие могут позвонить по телефону 666 8888 (по будням с 8:30 до 17:00).