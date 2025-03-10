В Таллинне откроется новая современная клиника

Новая клиника расположится в современном офисном здании, в непосредственной близости от корпуса Магдалеэна Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Это уже вторая клиника, открытая за последние шесть месяцев - ранее свои двери открыл медицинский центр в районе Пельгулинна.

«Сегодня, когда в сфере здравоохранения сложные времена из-за нехватки кадров и сокращения финансирования со стороны Кассы здоровья, расширение - это, безусловно, смелый шаг. Но для нас всегда на первом месте остается пациент. Люди нуждаются в доступной медицинской помощи, и мы стремимся ее обеспечить», - подчеркнул глава Fertilitas Лаури Майсвеэ.

В клинике будет работать девять приемных кабинетов и процедурный зал, где пациентов примут ведущие специалисты разных направлений. Здесь будут вести прием: гинекологи, дерматологи, отоларингологи (ЛОР-врачи), специалисты по медицине сна, педиатры, ортопеды, хирурги, урологи, эндокринологи, неврологи, кардиологи и семейные врачи.

Кроме того, клиника предложит услуги реабилитации, эндоскопические исследования и диагностику нарушений сна.

Fertilitas заключила договор с Кассой здоровья, благодаря чему пациенты смогут получить консультации специалистов и пройти процедуры по государственному медицинскому финансированию. Это означает, что многие услуги будут доступны на льготных условиях или бесплатно.