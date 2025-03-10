Фонд лечения рака: жители Эстонии совершили чудо и подарили 3000 жизней

Кофейные стаканы особого дизайна доступны на всех заправочных станциях Circle K. Покупая их, человек жертвует фонду лечения рака десять центов, к которым Circle K добавляет еще десять центов.

«Каждый может сделать пожертвование, купив горячий напиток даже без специального стакана, просто сообщив на кассе, что хочет перевести десять центов фонду "Подаренная жизнь" (по-эстонски Kingitud Elu - прим. ред.), - отметила член правления Circle K Пирет Каськ. - Мы проводим эту кампанию уже не в первый раз и видим, что из множества мелких вкладов складывается большая и жизненно важная помощь».

По словам руководителя фонда лечения рака «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу, они ценят всех жертвователей, поскольку именно на такой поддержке держится устойчивость фонда и возможность дарить людям полноценные годы жизни.

«За 11 лет работы фонда "Подаренная жизнь" помощь получили почти 3000 человек. Это настоящее чудо, что у нас не иссякает поток щедрых людей и пожертвований, позволяющих финансировать необходимое для спасения жизней лечение», - прокомментировал Тянавсуу.

«Благодаря постоянным жертвователям мы можем быть уверены, что начатое сегодня лечение будет профинансировано и через полгода, и через год, и даже спустя несколько лет. Circle K Eesti вместе со своими клиентами поддерживают фонд лечения рака уже долгие годы, являясь прекрасным и вдохновляющим примером столь важной для нас постоянной поддержки. Вместе вы подарили надежду и дни жизни множеству жителей Эстонии», - добавил Тянавсуу.

Кампания «Подаренная жизнь» продлится во всех станциях полного обслуживания Circle K до середины апреля.