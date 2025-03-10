Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс назвал решение премьер-министра Кристена Михала о роспуске правительства безответственным и циничным шагом, направленным исключительно на спасение рекордно низкого рейтинга Партии реформ.
Ляэнеметс: правительство развалили ради спасения рекордно низкого рейтинга Партии реформ
«К сожалению, распустив правительство, премьер-министр поставил во главу угла интересы своей партии, а не Эстонии. В геополитически крайне сложное время председатель Партии реформ устроил неприглядное представление и, основываясь на надуманных причинах, спровоцировал правительственный кризис. В Эстонии вот-вот сформируется пятое правительство за четыре года, и у этого правительства критически низкая поддержка в обществе - у Партии реформ и "Ээсти 200" в общей сложности всего 15 процентов поддержки. Формируемое правительство не имеет поддержки в обществе. Очень жаль, что они решили отстаивать интересы своей партии, а не Эстонии», - сказал Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, в нынешней напряженной ситуации с безопасностью, когда предстоит принимать сложные решения, Эстонии нужно как можно меньше политических авантюр.
«Обвинения, выдвинутые Партией реформ и "Ээсти 200" против социал-демократов, были высосаны из пальца, если не сказать, что лживые. Торможение Закона о конкуренции нужно искать в близких к "Ээсти 200" бизнесменах, постановление министра регионального развития и сельского хозяйства, напротив, сократит бюрократические проволочки и упростит процесс пожертвования продовольствия. Также далеки от реальности обвинения, связанные с энергетикой», - отметил Ляэнеметс.
«Министерство климата, ранее возглавлявшееся нынешним премьер-министром и нынешним госсекретарем, а в настоящее время возглавляемое министром от Партии реформ, не смогло справиться со своими расчетами, и нам представили расчеты, в которых, насколько мне известно, цена на морские ветровые электростанции была завышена в 2-3 раза. Это неизбежно снижает доверие к остальным расчетам», - сказал Ляэнеметс.
Однако, по словам лидера социал-демократов и нынешнего министра внутренних дел, социал-демократы, безусловно, не согласны с предложением, которое откроет Эстонию для приема до 9000 иностранных рабочих в год.
«Это неразумно и безответственно в ситуации, когда у нас 8% безработицы, и даже прошлогодняя иммиграционная квота не была выполнена. Не говоря уже, конечно, о социальных последствиях и, в долгосрочной перспективе, о рисках для внутренней безопасности, которые могут возникнуть для страны, если в нашу страну ежегодно будет прибывать почти столько же иностранных рабочих, сколько здесь рождается детей», - заявил Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, социал-демократы продолжат отстаивать интересы своих избирателей в оппозиции, решительно выступая против всех шагов правого правительства, которые увеличивают неравенство в обществе и ухудшают условия жизни и безопасности эстонского народа.