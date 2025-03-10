Ляэнеметс: правительство развалили ради спасения рекордно низкого рейтинга Партии реформ

«К сожалению, распустив правительство, премьер-министр поставил во главу угла интересы своей партии, а не Эстонии. В геополитически крайне сложное время председатель Партии реформ устроил неприглядное представление и, основываясь на надуманных причинах, спровоцировал правительственный кризис. В Эстонии вот-вот сформируется пятое правительство за четыре года, и у этого правительства критически низкая поддержка в обществе - у Партии реформ и "Ээсти 200" в общей сложности всего 15 процентов поддержки. Формируемое правительство не имеет поддержки в обществе. Очень жаль, что они решили отстаивать интересы своей партии, а не Эстонии», - сказал Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, в нынешней напряженной ситуации с безопасностью, когда предстоит принимать сложные решения, Эстонии нужно как можно меньше политических авантюр.

«Обвинения, выдвинутые Партией реформ и "Ээсти 200" против социал-демократов, были высосаны из пальца, если не сказать, что лживые. Торможение Закона о конкуренции нужно искать в близких к "Ээсти 200" бизнесменах, постановление министра регионального развития и сельского хозяйства, напротив, сократит бюрократические проволочки и упростит процесс пожертвования продовольствия. Также далеки от реальности обвинения, связанные с энергетикой», - отметил Ляэнеметс.