Таллиннцев приглашают принять участие в необычном мероприятии

В рамках спортивного дня можно будет принять участие в тренировках по хоккею, керлингу, а также конькобежному спорту. Тренировки по конькобежному спорту проведет Саския Алусалу, занявшая 4-е место на Олимпийских играх 2018 года. Для участия в тренировках необходимо бесплатно зарегистрироваться на сайте. Организаторы рекомендуют брать свои коньки, однако их также можно будет арендовать, представив удостоверяющий личность документ.

Помимо тренировок, в день ледовых видов спорта состоится ледовое диско и элегантное гала-шоу фигурного катания, главным событием которого станет выступление Нины Петрыкиной, ставшей в этом году чемпионкой Европы.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, предыдущие два спортивных дня, организованные в рамках программы спортивной столицы, собирали тысячи заинтересованных. В январе можно было познакомиться с лыжными видами спорта на Певческом поле, а в феврале – с несколькими видами боевых искусств в спортивном центре «Сыле».

«В Таллинне есть множество возможностей для занятий спортом, но у многих возникает вопрос, с чего начать. На ежемесячных спортивных днях мы стремимся сделать знакомство с новыми видами спорта доступным и простым. В марте мы ожидаем большой интерес ко дню зимних видов спорта, ведь в последнее время они привлекли много внимания», – сказал Оя.