Новый закон ужесточит правила для избирательных союзов: больше требований и бюрократии

Новый закон о партиях, который скоро поступит на обсуждение в Рийгикогу, может установить новые требования для избирательных союзов, хотя в текущем проекте законопроекта этот вопрос еще не детализирован. Социал-демократы заявили, что не поддерживают полный запрет избирательных союзов. Однако член конституционной комиссии Рийгикогу, социал-демократ Эдуард Одинец, в интервью ERR отметил, что в настоящее время невозможно отследить источники финансирования избирательных союзов в периоды между выборами. Комиссия по надзору за финансированием партий не имеет полного представления о финансовой деятельности этих объединений.