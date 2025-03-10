В настоящее время правящая коалиция Рийгикогу обсуждает вопрос об избирательных союзах. Рассматривается возможность приравнять их к политическим партиям в части обязанностей, чтобы обеспечить прозрачность и дать государству лучший контроль за их финансированием.
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Новый закон ужесточит правила для избирательных союзов: больше требований и бюрократии
Одним из предложений является введение обязательного статуса некоммерческой организации вместо нынешней формы объединения по договору. Также обсуждается возможность запрета избирательных союзов. Однако, по мнению лидеров избирательных союзов в уезде Вильяндимаа, нынешняя система не требует значительных изменений.