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Новый закон ужесточит правила для избирательных союзов: больше требований и бюрократии

Перевод: Каролина Вертяева
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Хельмен Кютт (слева), Прийт Тообал (в центре) и Мати Илиссон не считают, что избирательные союзы могут вызвать серьезные проблемы, по крайней мере в Вильяндимаа, и считают, что их обязательно следует сохранить на местных выборах.
Хельмен Кютт (слева), Прийт Тообал (в центре) и Мати Илиссон не считают, что избирательные союзы могут вызвать серьезные проблемы, по крайней мере в Вильяндимаа, и считают, что их обязательно следует сохранить на местных выборах. Фото: Kollaaž

В настоящее время правящая коалиция Рийгикогу обсуждает вопрос об избирательных союзах. Рассматривается возможность приравнять их к политическим партиям в части обязанностей, чтобы обеспечить прозрачность и дать государству лучший контроль за их финансированием.

Одним из предложений является введение обязательного статуса некоммерческой организации вместо нынешней формы объединения по договору. Также обсуждается возможность запрета избирательных союзов. Однако, по мнению лидеров избирательных союзов в уезде Вильяндимаа, нынешняя система не требует значительных изменений.

Новый закон о партиях, который скоро поступит на обсуждение в Рийгикогу, может установить новые требования для избирательных союзов, хотя в текущем проекте законопроекта этот вопрос еще не детализирован. Социал-демократы заявили, что не поддерживают полный запрет избирательных союзов. Однако член конституционной комиссии Рийгикогу, социал-демократ Эдуард Одинец, в интервью ERR отметил, что в настоящее время невозможно отследить источники финансирования избирательных союзов в периоды между выборами. Комиссия по надзору за финансированием партий не имеет полного представления о финансовой деятельности этих объединений.

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