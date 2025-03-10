Бдительный гражданин помог найти пропавшую жительницу Мустамяэ

В полиции заявили, что Эльзалилль покинула свое жилье в Мустамяэ 26 февраля и обещала вернуться вечером того же дня.

По данным полиции, девушка, скорее всего, перемещается в центре Таллинна или в Старом городе, она может проводить время и, например, в саду Канути, на Тынисмяэ, Горке поцелуев или в районе Кристийне. Она и раньше уходила из дома, но раньше никогда так надолго.