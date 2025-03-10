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Бдительный гражданин помог найти пропавшую жительницу Мустамяэ

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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Полиция просила помощи в поисках 15-летней Эльзалилль, которую никто не видел с 26 февраля.

В полиции заявили, что Эльзалилль покинула свое жилье в Мустамяэ 26 февраля и обещала вернуться вечером того же дня.

По данным полиции, девушка, скорее всего, перемещается в центре Таллинна или в Старом городе, она может проводить время и, например, в саду Канути, на Тынисмяэ, Горке поцелуев или в районе Кристийне. Она и раньше уходила из дома, но раньше никогда так надолго.

Во вторник вечером, 11 марта, бдительный гражданин заметил Эльзалилль в торговом центре Kristiine. Полиция забрала девочку и отвезла домой.

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