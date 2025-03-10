Полиция просит помощи в поисках пропавшей юной жительницы Мустамяэ

В полиции заявили, что Эльзалилль покинула свое жилье в Мустамяэ 26 февраля и обещала вернуться вечером того же дня, но до сих пор этого не сделала.

По данным полиции, девушка, скорее всего, перемещается в центре Таллинна или в Старом городе, она может проводить время и, например, в саду Канути, на Тынисмяэ, Мусумяги или в районе Кристийне. Она и раньше так уходила из дома, но никогда прежде - так надолго.

Эльзалилль ростом 165 см, худощавого телосложения. На ней белая куртка с капюшоном и оранжевые кроссовки Nike. У девушки пирсинг языка и серьга в носу. У нее крашеные волосы.

Полиция просит всех, кто видел, как Эльзалилль где-то передвигалась в последние несколько дней, или знает о ее местонахождении, сообщить об этом в Центр экстренной помощи по номеру 112.