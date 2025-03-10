Исследование: выбросы углерода от добытого торфа значительно ниже, чем считалось ранее

Презентация исследования состоялась в понедельник, 10 марта, на заседании парламентской комиссии по окружающей среде. По предложению коалиционных партий доклад был объявлен закрытым. Об этом говорится в пресс-сообщении Эстонского торфяного союза

Исследование представили его авторы - доцент кафедры физической географии Тартуского университета Айн Кулль и научный сотрудник Института естественных и медицинских наук Таллиннского университета Мартин Кюттим.

Совместное исследование университетов предоставляет государству новые исходные данные, на основе которых можно рассчитать фактические выбросы углерода торфяного сектора Эстонии. Это значительное изменение, поскольку ранее торфяной сектор считался одним из главных эмитантов.

Эксперименты по разложению торфа, основанные на непосредственных измерениях, показали, что при использовании садового торфа в растениеводстве потеря углерода из торфа составляет в среднем лишь 2% в течение одного года. Это означает, что около 98% углерода возвращается в почву после выращивания овощей и рассады. Разложение торфа продолжается в почве, но гораздо медленнее и не происходит полностью.

Кулль указывает, что исследование, основанное на моделировании, проведенном Эстонским университетом естественных наук, также подчеркивает, что до 30% углерода, содержащегося в торфе, не разлагается даже за сто лет после внесения в почву, а остается в ней в стабильной форме. Это, по словам Кулля, означает, что расчетные выбросы углерода из торфа не могут составлять 100%, как до сих пор указывала государственная статистика.