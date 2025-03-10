В первые часы новой недели спасатели отправились в волость Муствеэ, поскольку упавшее в результате стремительной работы бобров дерево перекрыло движение на дороге. В выходные спасателям пришлось обеспечивать безопасность при нескольких дорожно-транспортных происшествиях, также были и менее серьезные инциденты.
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В понедельник спасателям пришлось убирать с дороги поваленное бобрами дерево
Спасатели-добровольцы из Вооре отправились в деревню Ванассааре в Муствеэской волости около 4 часов ночи с воскресенья на понедельник, чтобы убрать с дороги дерево, которое обрушили бобры, в результате чего одна полоса двухполосной дороги оказалась перекрыта.