В понедельник спасателям пришлось убирать с дороги поваленное бобрами дерево

Спасатели-добровольцы из Вооре отправились в деревню Ванассааре в Муствеэской волости около 4 часов ночи с воскресенья на понедельник, чтобы убрать с дороги дерево, которое обрушили бобры, в результате чего одна полоса двухполосной дороги оказалась перекрыта.

В ночь на воскресенье, примерно в 0:20, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что посреди улицы Тийги в Тарту что-то горит. Оказалось, что кто-то поджег там шапку. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей.