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Бывший игрок Евролиги взят под стражу

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Маркус Дэнмон (справа).
Маркус Дэнмон (справа). Фото: Darko Vojinovic

Бывший игрок афинского «Панатинаикоса», выступавшего в Евролиге, Маркус Денмон был взят под стражу в США. Экс-баскетболиста обвиняют в ограблении.

По данным местного издания, Маркус Денмон вместе с Маликом Денмоном напали на женщину в штате Оклахома, когда та загружала сумки в автомобиль. Подозреваемые ограбили ее, забрав вещи, в том числе до 16 000 долларов (примерно 14 746 евро) наличными, после чего скрылись на белом Chevrolet Malibu.

Как Маркусу, так и Малику Денмону предъявлены обвинения в вооруженном ограблении. Судья назначил каждому из них залог в размере 50 000 долларов (примерно 46 053 евро).

34-летний американец, последним клубом которого был турецкий «Тофаш», в сезоне 2017/18 выступал за афинский «Панатинаикос», а также защищал цвета других греческих и турецких команд. В 2018 году он стал чемпионом Греции с «Панатинаикосом». Два года назад он играл за «Перистери» и был признан лучшим бомбардиром чемпионата Греции.

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