3 марта Департамент полиции и погранохраны участвовал в конвоировании содержащегося под арестом в Вируской тюрьме человека за пределы тюрьмы, после чего его должны были доставить обратно в тюрьму, однако полиция по ошибке освободила арестованного.

Однако человек пробыл на свободе недолго. Персонал Вируской тюрьмы проделал очень хорошую работу по его поимке, и к полудню человек, освобожденный по оплошности, был найден и доставлен обратно в тюрьму.

​В Тартуской тюрьме на прошлой неделе в камере одного из заключенных был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены запрещенные в тюрьме предметы. Кроме того, есть основания подозревать, что задержанный украл из медкабинета шприц и ввел себе пока неустановленное запрещенное вещество. Выяснением точных обстоятельств происшествия занимается информационно-следственный отдел Тартуской тюрьмы.