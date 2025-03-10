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Полиция по ошибке отпустила на свободу арестованного, но его быстро вернули в Вирускую тюрьму (1)

Перевод: Павел Соболев
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Вируская тюрьма.
Вируская тюрьма. Фото: Marianne Loorents

Еженедельный обзор событий тюремной службы показывает, что на прошлой неделе в Вируской тюрьме произошел весьма необычный инцидент.

3 марта Департамент полиции и погранохраны участвовал в конвоировании содержащегося под арестом в Вируской тюрьме человека за пределы тюрьмы, после чего его должны были доставить обратно в тюрьму, однако полиция по ошибке освободила арестованного.

Однако человек пробыл на свободе недолго. Персонал Вируской тюрьмы проделал очень хорошую работу по его поимке, и к полудню человек, освобожденный по оплошности, был найден и доставлен обратно в тюрьму.

​В Тартуской тюрьме на прошлой неделе в камере одного из заключенных был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены запрещенные в тюрьме предметы. Кроме того, есть основания подозревать, что задержанный украл из медкабинета шприц и ввел себе пока неустановленное запрещенное вещество. Выяснением точных обстоятельств происшествия занимается информационно-следственный отдел Тартуской тюрьмы.

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