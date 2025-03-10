Политическая игра Стальнухина: в Нарве прошло заседание горсобрания без особого смысла

Он предложил горуправе запустить информационную компанию, которая объяснит представителям квартирных товариществ, как уменьшить потери тепла и снизить расходы на отопление. Также заявил, что город должен рассмотреть возможность помощи КТ и поддерживать замену теплоузлов.

«По нашему мнению за сегодняшним заседанием стоит только политическая игра Михаила Стальнухина и начавшаяся избирательная компания», - подытожил Евграфов.

В итоге за обращение к правительству проголосовало 15 человек, и решение было принято. Никаких поправок к мандату депутаты не предложили.

Стальнухин подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры, и поэтому город сейчас не может предлагать свои конкретные варианты, чтобы не сужать это самое поле для переговоров.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала журналистам, что на сегодняшний день очень важен ремонт Балтийской электростанции, но неясно, что будет дальше, как и когда будет построена новая котельная, поэтому сотрудничество с правительством все равно необходимо.

«Я неделю назад говорила с госсекретарем, и есть вероятность, что 8 мая в Нарве состоится выездная сессия правительства, на которой будут обсуждаться вопросы тепла и электричества», - рассказала Райк.

Райк добавила, что до выборов осталось всего семь месяцев, и время до выборов обычно бурное, и многие не выбирают, какие методы используют в работе. «Я не вижу в этом обращении ничего страшного или неправильного», - сказала мэр.

Она подчеркнула, что, поскольку правительство будет меняться, есть риск, что поменяются и министры, в том числе министры внутренних дел, климата и другие. В таком случае, заявила Райк, новым министрам снова будет необходимо объяснять ситуацию, поэтому заседание правительства в Нарве очень нужно.