В понедельник, 10 марта, аккурат через час после разлада в эстонском правительстве, в ходе которого развалилась правящая коалиция, в Нарве состоялось внеочередное заседание городского собрания, цель которого оказалась не до конца понятной.
Политическая игра Стальнухина: в Нарве прошло заседание горсобрания без особого смысла
Изначально в повестке заседания стоял только один пункт: представление обращения к Правительству Республики и дача задания Нарвской городской управе по урегулированию ситуации, связанной с повышением цены на центральное отопление. Участвовать в заседании смогли не все депутаты: на месте присутствовало только 18 человек из 31.
Инициатором заседания стал председатель фракции Narva 2.0 Михаил Стальнухин, чья фракция находится в коалиции. По словам Стальнухина, вопрос отопления на сегодняшний день для города очень существенный, и такое заседание было необходимо.
Однако, во время заседания никаких существенных вопросов не обсуждалось, а выступили только сам Стальнухин и председатель фракции Keskerakond Алексей Евграфов. Евграфов был возмущен внезапным созывом посреди рабочего дня в понедельник.
«Не могу представить, чтобы на данное заседание пришли, например, директора школ, в которых сейчас проходят государственные проверки. Поскольку в повестке дня только один вопрос - обращение к правительству республики и поручение мэру решить проблему цен на отопление. Наша фракция Центристской партии очень серьезно относится к данной проблеме, однако решение должно иметь реальный результат», - обратился Евграфов к присутствующим.
Он подчеркнул, что обращение к правительству никакого решения не предлагает, текст обращения расплывчатый и неконкретный.
«Уважаемые члены коалиции, вы теперь будете собирать городское собрание каждый раз, когда хотите дать мэру поручение решить какие-то городские проблемы? Задача мэра и есть решение городских проблем. Для чего вы устраиваете этот фарс, почему не можете решить этот вопрос между собой?» - добавил Евграфов.
Он предложил горуправе запустить информационную компанию, которая объяснит представителям квартирных товариществ, как уменьшить потери тепла и снизить расходы на отопление. Также заявил, что город должен рассмотреть возможность помощи КТ и поддерживать замену теплоузлов.
«По нашему мнению за сегодняшним заседанием стоит только политическая игра Михаила Стальнухина и начавшаяся избирательная компания», - подытожил Евграфов.
В итоге за обращение к правительству проголосовало 15 человек, и решение было принято. Никаких поправок к мандату депутаты не предложили.
Стальнухин подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры, и поэтому город сейчас не может предлагать свои конкретные варианты, чтобы не сужать это самое поле для переговоров.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала журналистам, что на сегодняшний день очень важен ремонт Балтийской электростанции, но неясно, что будет дальше, как и когда будет построена новая котельная, поэтому сотрудничество с правительством все равно необходимо.
«Я неделю назад говорила с госсекретарем, и есть вероятность, что 8 мая в Нарве состоится выездная сессия правительства, на которой будут обсуждаться вопросы тепла и электричества», - рассказала Райк.
Райк добавила, что до выборов осталось всего семь месяцев, и время до выборов обычно бурное, и многие не выбирают, какие методы используют в работе. «Я не вижу в этом обращении ничего страшного или неправильного», - сказала мэр.
Она подчеркнула, что, поскольку правительство будет меняться, есть риск, что поменяются и министры, в том числе министры внутренних дел, климата и другие. В таком случае, заявила Райк, новым министрам снова будет необходимо объяснять ситуацию, поэтому заседание правительства в Нарве очень нужно.