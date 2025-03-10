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Урок, который обошелся в копеечку: штраф можно получить даже несмотря на наличие парковочных часов

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Сотрудник фирмы по организации парковки делает на месте четыре фотографии. Одна из них - через боковое окно. По словам Антса Аамана, если бы снимки были сделаны с обоих боковых окон, спора бы не возникло.
Сотрудник фирмы по организации парковки делает на месте четыре фотографии. Одна из них - через боковое окно. По словам Антса Аамана, если бы снимки были сделаны с обоих боковых окон, спора бы не возникло. Фото: Erakogu

В пятницу, 14 февраля хозяин расположенного в Харьюмаа хутора Антс Ааман отправился в супермаркет Prisma на улице Мустакиви в Таллинне. «Я постоянный клиент этого магазина, знаю о необходимости использования парковочных часов и всегда размещаю их на приборной панели в видном месте», - заверил он. Однако в этот раз его ждал неприятный сюрприз - штраф в сорок евро.

Ааман привык оставлять парковочные часы в углублении на правой стороне приборной панели - по его словам, это удобное место. «Они всегда лежали там - годами и сотни раз», - отметил он. Ранее у него никогда не возникало проблем с парковкой: часы всегда были хорошо видны, тем более что они ярко-желтого цвета.

На штрафе не было указанного номера телефона, а сам Ааман в шутку называет себя «динозавром, который не пользуется интернетом». Поэтому он обратился за советом к знающему человеку и решил оспорить штраф в тот же день.

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