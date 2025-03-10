В пятницу, 14 февраля хозяин расположенного в Харьюмаа хутора Антс Ааман отправился в супермаркет Prisma на улице Мустакиви в Таллинне. «Я постоянный клиент этого магазина, знаю о необходимости использования парковочных часов и всегда размещаю их на приборной панели в видном месте», - заверил он. Однако в этот раз его ждал неприятный сюрприз - штраф в сорок евро.
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Урок, который обошелся в копеечку: штраф можно получить даже несмотря на наличие парковочных часов
Ааман привык оставлять парковочные часы в углублении на правой стороне приборной панели - по его словам, это удобное место. «Они всегда лежали там - годами и сотни раз», - отметил он. Ранее у него никогда не возникало проблем с парковкой: часы всегда были хорошо видны, тем более что они ярко-желтого цвета.