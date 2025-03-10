Урок обошелся в копеечку: штраф можно получить, даже несмотря на наличие парковочных часов

Ааман привык оставлять парковочные часы в углублении на правой стороне приборной панели - по его словам, это удобное место. «Они всегда лежали там - годами и сотни раз», - отмечает он. Ранее у него никогда не возникало проблем с парковкой: часы всегда были хорошо видны, тем более что они ярко-желтого цвета.